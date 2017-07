aktivinsh : Museums-Card: noch bis zum 1. November gratis ins Museum

vergrößern 1 von 1 Foto: Deckzwei 1 von 1

Kunst und Kultur, Technik und Naturphänomene erleben – und das alles, ohne Eintritt zu bezahlen: Diese Möglichkeit bietet sich Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie Jugendleitern vom 1. Juli bis zum 1. November mit der Museums-Card. 96 Museen in Schleswig-Holstein und Süddänemark beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion. „Die Museums-Card ist eine tolle Möglichkeit, um noch mehr Kinder und Jugendliche für Museumsbesuche zu gewinnen. Kinder und Jugendliche aus Schleswig-Holstein und junge Urlauber können die ganze Vielfalt der Museen in Schleswig-Holstein kennenlernen“, sagte Anke Spoorendonk, scheidende Ministerin für Justiz, Kultur und Europa.

Nahezu in jeder Region vermitteln die Häuser den Kindern und Jugendlichen spannende Fakten und Phänomene aus Geschichte, Natur, Technik und vieles mehr. Eine Übersicht, welche Museen dabei sind, ist auf www.meine-museumscard.de zu finden. Hier können außerdem die Museums-Card sowie die passende App („Museums-Card“) heruntergeladen werden. Alternativ ist die Museums-Card in Sparkassen, Museen, Büchereien, Jugendverbänden, dem Landesjugendring sowie in vielen Tourist-Informationen in Schleswig-Holstein erhältlich.

Auch Juleica-Inhaber jeden Alters können Museums-Card nutzen

Mit der Museums-Card haben ebenfalls Jugendleiter mit einer gültigen Jugendleitercard freien Eintritt in die Museen. So können auch Gruppen aus Jugendverbänden oder Ferienfreizeiten das Angebot nutzen. Kinder- und Jugendgruppen können zudem eine Draisinenfahrt gewinnen, wenn sie ein Foto ihres Museumsbesuchs einsenden.

Freie Fahrt mit der Museums-Card

Am 19. und 26. Oktober 2017 gilt die MuseumsCard auch als Fahrkarte. Bis 17-Jährige können an diesem beiden Tagen kostenlos mit allen Bussen und Bahnen in der zweiten Klasse des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein sowie in den Nahverkehrszügen nach Hamburg, die zwischen Schleswig-Holstein und dem Tarifbereich Hamburg AB (Ringe A und B) des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) verkehren.

Die Museums-Card ist eine Aktion vom Landesjugendring Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein, den schleswig-holsteinischen Sparkassen, dem Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg sowie dem Nahverkehr Schleswig-Holstein. Das Ministerium und die Sparkassen wenden jährlich rund 40.000 Euro für die Finanzierung der Aktion auf.

von Sonja Kröger, Julia Gohde

erstellt am 16.Jul.2017 | 04:00 Uhr