Aktiv in SH : Mit interaktiver Karte: In diesen Heuherbergen kann man übernachten

Ob ehemaliger Stall oder landwirtschaftliches Gebäude - diese 15 strohigen Unterkünfte in Schleswig-Holstein kann man im Sommer für eine unkonventionelle Übernachtung aufsuchen.

von Julia Gohde

27. April 2018, 05:02 Uhr

Sie ist eröffnet, die Hauptsaison in den Heuherbergen Schleswig-Holsteins. Noch bis Oktober haben abenteuerlustige Kinder, Schulklassen, Paare, Eltern und alle anderen die Gelegenheit, nachts nicht wie gewohnt auf der Matratze zu schlafen, sondern wohlgebettet im Heu. Gerade an verlängerten Wochenenden ist die Gelegenheit für einen Ausflug günstig.

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat nun eine Übersicht veröffentlicht, in der 15 durch sie zertifizierte Anbieter aufgelistet sind. Jede dieser Heuherbergen bietet neben der Übernachtung auch ein Landfrühstück, sanitäre Anlagen und verschiedene Freizeitaktivitäten an. Dazu können zum Beispiel Grillabende, Platz zum Fußballspielen, Ponyreiten, Bauernhofolympiaden, Bosseltouren, Kletterwände, oder sogar Kanu- und Paddeltouren gehören. Manche Betriebe bieten auch das Ausrichten von Kindergeburtstagen und sogar Trauungen mit anschließender Feier und Übernachtung im Heu an.

Diese Form des Kurzurlaubs ist beliebt: Im Schnitt sind es 1.200 Gäste pro Jahr, die jeder der Anbieter bei sich unterbringt, schreibt Schleswig-Holsteins Landwirtschaftskammer. Wer übrigens Allergiker ist und normalerweise einen weiten Bogen um Heu läuft, kann bei den von der Landwirtschaftskammer ausgesuchten Betrieben eine separate Übernachtungsmöglichkeit nutzen. Extrazimmer mit Betten, Campinghütten, Zelte oder Wohnwagen stehen hier zum Beispiel zur Wahl.

Hier sind die Anbieter in einer Karte dargestellt:

Heuherberge Jensen

Karin Jensen

Haus Nr. 26a

25938 Süderende/Föhr

04683/1332

www.heuherberge-foehr.de Sonntagscafé & Heuherberge Hedwigsruh

Gisela & Volker Clausen-Hansen

Hedwigsruh 6

25917 Stadum/Leck

04662/70531

www.heuherberge-nf.de Frühlings Hof

Horst Frühling

Bahnhofstraße 3

25862 Joldelund

0179/4946116

www.fruehlings-hof.de Campinghütten und Heuhotel

Maren Diedrichsen

Hof Reumoos

24977 Grundhof

04636/380

www.heuhof.de Heu-Herberge Waabs/Ostsee

Anke und Johannes Thomsen

Gut Sophienhof

24369 Waabs

04358/1025

www.swingolf-waabs.de Urlaub am Nord-Ostsee-Kanal

Dirk Naeve

Alte Dorfstr. 27

24814 Sehestedt

04357/9744

www.heuherberge.de Stadelmann

Fam. Stadelmann

Sein 10

24817 Tetenhusen

04624/514

heuherberge-tetenhusen.com Heuherberge Beldorf

Anke Rathmann-Stöhrmann

Op de Krück 1

25557 Beldorf

04872/695

www.heuherberge-beldorf.de Heuherberge Hof Hellsiek

Gunda & Dieter Kubich

Hof Hellsiek

24634 Arpsdorf

04324/8824050

www.heuherberge-hof-hellsiek.de Heuherberge Travequelle

Volker Saathoff

Rosenstrasse 7

23623 Gießelrade

04525/2989

www.heuherberge-trave.de Heuherberge Friesengestüt

Familie Walther

Alt Wittenbergen 7

25548 Wittenbergen

04822/6369

friesengestuet-alt-wittenbergen.de Körner-Bornholdt

Fam. Körner-Bornholdt

Im Dorf 15a

25355 Lutzhorn

04123-7734

www.tannenhof-bornholdt.de Heu-Herberge Ostsee

Hans-Jürgen Wendt

Am Finkenbusch 1

23738 Riepsdorf/ OT Quaal

04363/1442

www.heuherberge-ostsee.de Landcafé Uhlenhoff

Nadine und Mathias Reumann

Waldweg 52

25337 Kölln-Reisiek

04121/71613

www.uhlenhoff-reumann.de Hoppelino auf Haases Heuhof

Bettina Haase

Tannenweg 5

22929 Kasseburg

04154/82486

www.hoppelino.de

Ein Flyer, in der die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein alle 15 Heuherbergen auflistet, kann hier heruntergeladen werden.