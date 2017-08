Zwei Asphaltsurfer auf acht Rollen : Mit dem Longboard durch den Süden von SH

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Dirbach 1 von 1

Kai Lehn alias „Der Lehrer“

Der Ort an dem alles begann. Unter der Pinneberger Hochbrücke habe ich vor 33 Jahren die ersten Skateboarder gesehen. Eine Begegnung mit Folgen. Die Leidenschaft auf vier Rollen hat mich auch mit 40 Jahren nicht losgelassen. Heute stehe ich mit meinem Arbeitskollegen Soenke hier. Eine Gruppe kleiner Jungs beäugt uns interessiert – sie kommen uns dabei recht nah. Nach einem kurzen „Moin“ unsererseits starten wir. Thema heute: Zusammen fahren und ich gebe ein paar Tipps. Soenkes Geschichte als Asphaltsurfer ist kürzer als meine. Ich als „Lehrer“, komisches Gefühl. Aber eigentlich sind es nur Gespräche übers Fahren an sich. Das liegt mir. Denn Skateboarding ist für mich mehr als Fortbewegung. Eher Auszeit, Kopf abschalten. Ob unter der Pinneberger Hochbrücke oder anderswo. Allein oder mit Menschen. Gerne im Sommer.

Soenke Schierer alias „Der Schüler"

Stark! Longboard-Unterricht vom Kollegen Kai. Und dann auch noch dort, wo für ihn das Leben auf vier Rollen begann. Und jetzt hat er mich an den Hacken. Einen Ü-30er, der meint, dass er ein neues Hobby braucht. Wird schon klappen. Snowboarden kann ich , Wellenreiten habe ich auch schon gemacht. Am Ende bin ich froh unter der Hochbrücke in Pinneberg einen patenten Lehrer zu haben. Schnell wird klar, ich suche mir zeitnah, vielleicht am Elbdeich, eine Übungsstrecke. Es macht einfach zu viel Spaß!



Wo sind Sie draußen aktiv? Zeigen Sie es uns in unserer Leseraktion "Aktiv in Schleswig-Holstein"! Bei Instagram sammeln wir unter dem Hashtag #aktivinsh Ihre Ideen, um Schleswig-Holstein sportlich zu erleben. Tipps und Veranstaltungen unter www.shz.de/aktivinsh

von Kai Lehn und Soenke Schierer

erstellt am 20.Aug.2017 | 04:27 Uhr