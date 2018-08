Anzeige : Meet & Greet gewinnen: „Stars am Strand“ vom 7. bis 9. September am Timmendorfer Strand

Sarah Connor, Felix Jaehn und Roland Kaiser live erleben: Noch sind Tickets verfügbar. Für das Sarah Connor-Konzert gibt es ein Gewinnspiel.

29. August 2018, 23:58 Uhr

Gute Musik unter freiem Himmel: Zum Abschluss des Sommers 2018 gibt es am Timmendorfer Strand noch einmal drei musikalische Highlights - mit den „Stars am Strand“. Von Freitag bis Sonntag geben sich die Künstler das Mikro in die Hand. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: Wer es poppig und gefühlvoll mag, für den ist das Konzert der deutschen Sängerin und Songschreiberin Sarah Connor am Freitag, den 7. September, das Richtige. Partystimmung gibt es am Samstag, 8. September, mit dem Star-DJ Felix Jaehn; Schlager-Fans kommen am Abschlusstag beim Konzert von Roland Kaiser am 9. September voll auf ihre Kosten.

Sarah Connor: Ein letztes Mal „Muttersprache“

Seit mittlerweile 17 Jahren steht Sarah Connor auf den großen Bühnen - und ist populärer denn je. Ihr 2015 veröffentlichtes Album „Muttersprache“ ist das bisher erfolgreichste der Delmenhorsterin. Das Album wurde mit unzähligen Gold- und Platinauszeichungen geehrt. Seit März 2016 ist sie auf Tour und wird am Timmendorfer Strand wahrscheinlich eine der letzten Shows im Rahmen ihrer Muttersprache-Live-Tournee spielen, schreibt der Veranstalter vom Timmendorfer Strand.

Die Organisatoren haben sich etwas Besonders überlegt und verlosen ein exklusives Meet & Greet mit Sarah Connor inkl. 1x2 Konzert-Tickets. Um daran teilzunehmen, muss das Formular am Ende des Artikels ausgefüllt und die Daten per E-Mail bestätigt werden. Da der Gewinner per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt wird, stellen Sie bitte unbedingt sicher, erreichbar zu sein.

Alle Infos zum Konzert von Sarah Connor auf einen Blick

Wer Sarah Connor mit ihrem Programm „Muttersprache“ Wo Open-Air Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Freitag, 7. September 2018, ab 20 Uhr. Einlass: 18 Uhr Kosten Ab 53 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: reservierter Parkplatz, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, beste Sitzplätze Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- Tourist-Info in Niendorf in der Hafen-Information (Tel.: 04503 707 93 70)

- unter www.eventim.de

Felix Jaehn lädt zum Tanz - und hat Support im Gepäck

Für Felix Jaehn ist der Auftritt am Timmendorfer Strand ein Heimspiel: Selbst am Ostseestrand aufgewachsen, ist der deutsche DJ und Produzent mittlerweile weltweit bekannt. Seine Songs „Hot2Touch“, „Bonfire“ und „Book of love“ laufen im Radio herauf und herunter. Am 8. September kann man den 24-Jährigen live erleben. Und der Künstler kommt nicht allein: Bevor Felix Jaehn um 20 Uhr selbst auf die Bühne tritt, spielen ab 18 Uhr die Lübecker „Artenvielfalt“ und um 19 Uhr legt der Französische Top-DJ Adam Trigger auf.

Alle Infos zum Konzert von Felix Jaehn auf einen Blick

Wer Felix Jaehn und DJ-Support: Artenvielfalt und Adam Trigger (ab 18 Uhr) Wo Open-Air Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Samstag, 8. September 2018, ab 20 Uhr. Einlass: 18 Uhr Kosten Ab 40 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: reservierter Parkplatz, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, beste Sitzplätze Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- Tourist-Info in Niendorf in der Hafen-Information (Tel.: 04503 707 93 70)

- unter www.eventim.de

Roland Kaiser und Band am 9. September

Den stimmungsvollen Abschluss mit nicht weniger als 14 weiteren Band-Mitglieder macht der Schlagerstar Roland Kaiser. Er ist seit Jahrzehnten im Musikgeschäft. Der Grandseigneur des deutschen Schlagers feierte schon 1981 mit „Dich zu lieben“ sein erstes Nummer-Eins-Album. Mit jeder Menge Klassikern und neuen Songs im Gepäck testet er am Sonntag, 8. September, die Textsicherheit seiner Fans. Etwa zweieinhalb Stunden steht der gebürtige Berliner mit Songs wie „Joana“, „Warum hast du nicht nein gesagt“ oder „Santa Maria“ auf der Timmendorfer Maritim-Seebühne.

Alle Infos zum Konzert von Roland Kaiser auf einen Blick

Wer Roland Kaiser und Band Wo Open-Air Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand Wann Sonntag, 9. September 2018, ab 19 Uhr. Einlass: 17 Uhr Kosten Ab 55 Euro VIP-Tickets Gibt es ebenfalls: reservierter Parkplatz, exklusiver VIP-Bereich Backstage mit Snacks und Getränken, beste Sitzplätze Vorverkauf - Tourist-Info in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel.: 04503 35 77-0)

- Tourist-Info in Niendorf in der Hafen-Information (Tel.: 04503 707 93 70)

- unter www.eventim.de

Gewinnspiel zum Konzert von Sarah Connor

Wer Sarah Connor live erleben und sich die Chance auf ein persönliches Treffen sichern möchte, kann hier am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein exklusives Meet & Greet sowie 1 x 2 Tickets für das Konzert am Freitag, 7. September.