Flohmarktsaison in Kiel : Letzte Chance: Flohmarkt an der Kieler Hörn

Die diesjährige Flohmarktsaison in Kiel geht zu Ende. Das ist der letzte Termin an der Hörn.

von Karen Bartel

02. Oktober 2018, 08:33 Uhr

Das Aufspüren von Schätzen und Schnäppchen macht Spaß. Flohmarktliebhaber konnten ihre Schnüffelnase an vielen Terminen in Kiel wieder unter Beweis stellen, ob in der Zentralbücherei, am Querkai an der Hörn oder in der Innenstadt. Auch in diesem gab es wieder Spezialmärkte für Kindersachen und Spielzeug auf dem Holstenplatz. Ein letztes Mal in dieser Saison findet der Flohmarkt nun an der Hörn statt.

Für den Terminkalender: Die städtischen Flohmarkttermine im Überblick

Wann? Wo? 7. Oktober Flohmarkt an der Hörn (Querkai)





Infos für Händler

Für alle Händler der Flohmärkte bis zum 7. Oktober gilt die offizielle Marktzeit von 8 bis 16 Uhr. Die Standgebühr beträgt grundsätzlich an allen Standorten je angefangenen Meter 5 Euro. Die Marktflächen sind nach dem Flohmarkt abfallfrei zu hinterlassen.

Die Plätze für die Stände dürfen erst am Vorabend nach 22 Uhr markiert werden. Die Markierung ist bis 5 Uhr gültig, dann werden die Flächen von den Flohmarktmeistern neu vergeben. Markierungen dürfen nur mit weißer Tafelkreide auf dem Boden angebracht werden. Dabei ist mindestens ein Meter Abstand zu Hauswänden einzuhalten. Der Aufbau der Stände beginnt am Sonntag um 4 Uhr. Bis 12 Uhr müssen die Händler ihre Markierungen am Flohmarkttag entfernt haben, andernfalls haben sie die Kosten einer Reinigungsfirma zu tragen.

Fotolia

Flohmarkthändler müssen berücksichtigen, dass der Rathausplatz in dieser Saison aufgrund von Bauarbeiten nicht wie sonst anfahrbar ist. Bis zum Sommer ist die Rathausstraße am Rathausplatz gesperrt.

Zum Aufbau des Standes in den frühen Morgenstunden können Händler über die Rathausstraße kommen, kurz den Parkplatz zwischen Rathaus und Opernhaus nutzen und von dort – sofern der Weg noch frei ist – über den Platz weiter in Richtung Willestraße und Martensdamm fahren.

Haben Sie noch einen Termin entdeckt, den wir übersehen haben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an content-redaktion@shz.de.