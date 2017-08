Sommerferien-Tipp : Kompass-Workshop und Drachenwerkstatt: Kinderaktionen im Museum

vergrößern 1 von 1 Foto: Stadt- und Schifffahrtsmuseum, Matthias Friedemann 1 von 1

Um 11.30 Uhr beginnt im Kieler Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65, der nächste Workshop der Reihe „Willkommen an Bord – Kinder entdecken die Welt der Seefahrt“. Die Museumspädagogin Johanna Flügge erklärt dann, wie ein Kompass aussieht und wozu man ihn benutzt.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0431/901-3428 anmelden. Die Kosten betragen zwei Euro pro Kind, Erwachsene zahlen vier Euro.

Werkstatt für Drachenfans

Am Nachmittag startet dann die nächste Kinderaktion: Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, öffnet die „Kleine Drachenwerkstatt“. Von 15 Uhr an können kleine und große Besucherinnen und Besucher gemeinsam die Ausstellung „Chinafahrt“ erkunden. Im Mittelpunkt steht dabei der chinesische Drache. Johanna Flügge erklärt, welche Bedeutung das Fabeltier hat und was für Fähigkeiten ihm zugeschrieben werden. Anschließend basteln die Kinder einen eigenen kleinen Drachen aus Papier.

Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 0431/ 901-3425. Die Kosten betragen drei Euro pro Kind, Erwachsene zahlen vier Euro.

von Julia Gohde

erstellt am 18.Aug.2017 | 04:12 Uhr