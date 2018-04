Veranstaltungen in SH : Klettern, Folk-Baltika und Streetfood: Das sind unsere Wochenendtipps

Sie haben am Wochenende nichts vor? shz.de hat ein paar Ideen.

von Marle Liebelt, Mona Adams

26. April 2018, 23:01 Uhr

Klettern: Hochseilgarten Kiel

Dieses Wochenende startet der Hochseilgarten in Kiel in die Klettersaison. Er umfasst über 110 Kletterelemente in fünf Schwierigkeitsgraden in Höhen von fünf bis 25 Metern. Auf dem Gelände stehen Trainer für Fragen und Hilfe zur Verfügung.

Ab Samstag hat der Hochseilgarten täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten während der Hauptsaison (Mai bis Oktober) sind montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr und donnerstags, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Preise

Kinder (bis 15 Jahre) 14 Euro Schüler/Studenten (ab 16 Jahren) 17 Euro Erwachsene 19 Euro Familien (2 Erwachsene, 1 Kind) 48 Euro

Weitere Information zu Preisen und Angeboten finden Sie hier.



Streetfood-Wochenende Kiel

Das Streetfood-Wochenende findet in diesem Jahr mitten in der Stadt statt. Neben den vielen Food-Trucks gibt es eine Bühne für Live-Musik. Wer den Food-Festival-Besuch mit einem Einkaufsbummel verbinden will hat Glück: Am Sonntag haben die Kieler Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Wann? Samstag bis Dienstag, 12 bis 21 Uhr Wo? Rathausmarkt in Kiel Eintritt? 1 Euro, für 2 Euro gibt es ein Vier-Tages-Bändchen

Theater: „Madoffs Traum“ von Dominique Manotti

2009 wurde Bernhard Madoff zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Börsen- und Finanzmakler erklärt die Verbindungen von Wirtschaft, Verbrechen und Politik, erzählt von seinem Traum vom großen Geld, wie er ihn gelebt hat und wie es weitergeht. Es ist ein spannendes Lehrstück über die letzten 55 Jahre Kapitalismus.

Wann? Freitag, 20 Uhr Wo? Centro Sociale, Sternstraße 2 in Hamburg Eintritt? Gegen Spende



Konzert: folkBALTIKA Festival – Federspiel

Die siebenköpfige Band verbindet Volksmusik mit weltmusikalischen Elementen. Ihre Eigenkompositionen nehmen größtenteils Bezug auf die Wurzeln der Bandmitglieder. Sie loten Gegensätze von Tradition und Moderne aus.

Wann? Freitag, 20 Uhr Wo? Speicher in Husum Tickets? 20 Euro im Vorverkauf, 23 Euro an der Abendkasse



Hamburg: Marathon

Rund 25.000 Läufer machen sich am Sonntag wieder auf, um die berühmten 42,195 Kilometer zu laufen. Der Haspa Marathon ist der größte Frühjahrsmarathon Deutschlands und gilt als die älteste Sportgroßveranstaltung in der Elbmetropole.

Zur 33. Auflage des Marathon wird es eine Neuerung geben – den Halbmarathon Hamburg, mit eigenem Start-/Zielbereich auf der Straße „Bei den Kirchhöfen“. Ein Großteil der Strecke ist identisch mit der originalen Marathonstrecke. Rund um Alster und Elbe können die Teilnehmer angefeuert werden.

Am Sonntag startet der Marathon um 9.30 Uhr an der Messe und verläuft über die Reeperbahn, Elbchaussee, Hafen, Jungfernstieg, Lombardsbrücke, Außenalster, Ohlsdorf, Alsterkrugchaussee, Eppendorfer Baum, Rotherbaum, Karolinenstraße bis zur Hamburg Messe. Weitere Infos gibt es hier.





Konzert: „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“

Es gibt wohl keinen bekannteren Komponisten als Hans Zimmer, der das Kino der Gegenwart mit seiner Filmmusik so geprägt hat. Der König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik, Der Da Vinci Code – Sakrileg, The Dark Knight, Inception, Interstellar: Die Liste der Blockbuster-Produktionen, denen er mit seinen Klangwelten Dramatik und Tiefe schenkte, scheint fast endlos.

Zum 60. Geburtstag Zimmers setzen Freunde und Wegbegleiter ihm ein musikalisches Denkmal. In „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ verbinden sich die Töne eines Symphonieorchesters unter der Leitung von Hans Zimmers Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway mit der Stimme von Lisa Gerrard und afrikanischen, spanischen und asiatischen und Ethno-Elementen. Dazu gibt es auf riesigen LED-Leinwänden Szenen aus Hollywood-Blockbustern.

Wann? Samstag, 20 Uhr Wo? Barclaycard Arena Hamburg Tickets? Ab 39,90 Euro im Vorverkauf



Konzert: Tarkan

Mit seinem aktuellen Album „10“ hat er alle Verkaufsrekorde in der Türkei gebrochen und auch international die Charts erobert: Der deutsch-türkische Megastar Tarkan kommt für sechs Konzerte nach Deutschland. Es ist der erste Teil seiner langersehnten Europa-Tournee im Frühjahr.