Veranstaltungen und Aktivitäten : Hansepferd, Konzerte und Filme: Unsere Wochenendtipps für Schleswig-Holstein

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? shz.de hat ein paar Ideen.

von Marle Liebelt

19. April 2018, 18:16 Uhr

Messe: Hansepferd Hamburg

Auf der „HansePferd Hamburg“ gibt es das Beste für Pferd und Reiter: von exklusiver Reitbekleidung über Schnäppchen bis hin zu Stallbau und moderner Pferdehaltung. In zahlreichen Vorführungen zu Ausbildung, Gesundheit, Pferderassen und Reitweisen berichten Profis, mehr als 450 Aussteller bieten ihre Produkte an und 300 Pferde können hautnah erlebt werden.

Täglich gibt es ab 19.30 Uhr die Galashow „Herzklopfen“ (Tickets ab 39 Euro, Kinder ab 25 Euro)

Wann? Freitag bis Sonntag, täglich von 10 bis 19 Uhr Wo? Hamburger Messehallen Eintritt? Online ab 10,50 Euro, an der Tageskasse ab 11,30 Euro (ermäßigt 7,50 bzw. 8,50 Euro)

Konzert: Jaya the Cat

Die Reggae-, Ska- und Punkrock-Band hat sich bereits Mitte der 90er Jahre in Boston gegründet und ist bis heute in Amsterdam zu Hause. Am Wochenende verschlägt es die Musiker nach Lübeck.

Wann? Samstag, ab 20 Uhr (Einlass) Wo? Rider's Café in Lübeck Eintritt? 20 Euro an der Abendkasse, ab 16 Euro an allen bekannten Vorverkaufstellen

TauschRausch Kleidertausch

Beim TauschRausch lädt Greenpeace Flensburg jeden ein, der seine Kleidung gegen die eines anderen eintauschen möchte. Um teilzunehmen muss mindestens ein Kleidungsstück zum Tauschen mitgebracht werden. Außerdem wird Kuchen und Tee angeboten. Am Ende der Veranstaltung sammeln die Veranstalter alle übriggebliebenen Kleidungsstücke, um sie an eine Hilfsorganisation zu spenden.

Wann? Sonntag von 13 bis 16 Uhr Wo? Ostseeschule Flensburg Eintritt? frei

Filmfest SH

Foto: Greenpeace-Flensburg, Screenshot: Facebook

Am Freitag und Samstag werden beim Filmfest SH im Kino der Pumpe ausschließlich Filme aus Schleswig-Holstein gezeigt. Unter dem Motto „regionaler, konzentriert, intensiver“ werden 23 Lang- und Kurzfilme gezeigt. Als besonderes Highlight wird eine Kulturlounge neben dem Kinosaal eingerichtet, in der nach den Vorstellungen Gespräche mit den Filmemachern geführt werden können.

Unter den 23 Filmen sind zehn Dokumentarfilme, unter anderem „Following Habeck“ von Malte Blockhaus und „Kursmeldungen“ von Rainer Komers. Außerdem gibt es fiktionale Filme wie „Abgetaucht“ von Moritz Boll oder „Sandy Island“ von Jan Waßmuth. Erstmals werden auch Webserien wie „Deichbullen“ von Michael Söth oder „Pentaquad“ von Jessica Dahlke auf der Leinwand gezeigt.

Das komplette Programm gibt es hier.

Wann? Freitag, ab 15.30 Uhr und Samstag, ab 13 Uhr Wo? Pumpe in Kiel Eintritt? sechs Euro, ermäßigt: vier Euro

Mini-Open-Air: Daniel Abozen und The Girl & The Ghost

Passend zum guten Wetter geht das Mini-Open-Air-Festival „Big City Light“ los. Am Freitagabend gibt es Singer-and-Songwriter-Musik von Daniel Abozen und The Girl & The Ghost bei passendem Ambiente im Kulturhof in Bad Oldesloe.

Wann? Freitag, von 20 bis 22 Uhr Wo? Kulturhof in Bad Oldesloe Eintritt? Abendkasse: 15,50 Euro (ermäßigt 5,50 Euro), Vorverkauf: 12,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro)

Musical: Hairspray

Der Broadway-Erfolg „Hairspray“ geht in diesem Jahr in einer deutschsprachigen Inszenierung mit Musicalstar Uwe Kröger und Schauspielerin Isabel Varell auf Tournee durch Deutschland. Grundlage der Musical-Fassung ist der gleichnamige Film von John Waters aus dem Jahr 1988. Durch die Hollywood-Verfilmung mit John Travolta wurde das Stück bekannt, das Musical gewann Acht Tony Awards und 23 weitere internationale Top-Auszeichnungen.

Die Neuinszenierung in deutscher Sprache setzt auf Witz, Tempo, bunte Farben, abenteuerliche Frisuren und Tonnen von Haarspray. Die Handlung spielt in Baltimore, Anfang der 60er Jahre: Die mollige Tracy wird zum Star in einer Fernsehshow, doch bald ziehen Feinde und Neider die Strippen. Vor allem Produzentin Velma und deren Tochter Amber spinnen ihre Intrigen.