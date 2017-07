aktivinsh : Freie Bahn beim Abenteuer-Golf

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Ob der Lütjensee-Wall, die Schnecke, der Forst Karnap oder der Bachsprung: Alle Hindernisse der Abenteuergolf-Anlage in Schleushörn bieten ganz besondere Herausforderungen. So wie die Hindernisse nach den Besonderheiten der Region benannt sind - weitere Beispiele: Hahnheider Turm, Napoleon-Brücke, Stenzenbek-Quelle - sind die 18 Bahnen an die Gegebenheiten der Natur angepasst. So entstehen Hügel, eine Quelle mit kleinem Bachlauf und natürliche Hindernisse aus Baumstämmen und Steinen sowie die Brücken über den Bach.

„Das Besondere ist, dass hier sowohl geübte Golfer als auch Ungeübte ihr Spiel machen können und Spaß haben", erklärt Betreiber Marc Hilger, der die Anlage, idyllisch gelegen nahe dem Nordufer des Großensees, im vorherigen Jahr eröffnete. Das Regenwetter kann der Anlage nichts anhaben: Auf dem Kunstrasen bilden sich keine Pfützen. Ist der Schauer vorbei, kann gleich weitergespielt werden.

Das Betreten der Anlage ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erforderlich. Die Schläger sind wie beim Minigolf, die Bälle sind echte Golfbälle, was schon öfter zu der Frage geführt hat, ob hier eine Platzreife erforderlich sei. Das ist natürlich nicht der Fall. Auch für Kleinkinder gibt es eine Schlägervariante, mit der sie herumhantieren können, während die Großen ihr Spiel machen. Auf der 2000 Quadratmeter großen Anlage zwischen plätscherndem Bach, Kurven und Hügeln spielt man nach ähnlichen Regeln wie beim Minigolf und kann den Platz mit 55 Schlägen, aber auch mit 155 verlassen. Nur ein „Aus“ gibt es nicht.

Erfrischungen werden am Kiosk angeboten, zudem gibt es das Hotel-Restaurant Schleushörn in unmittelbarer Nachbarschaft sowie Reitställe und eine Tennishalle und Außenplätze.

Geöffnet ist das Abenteuer Golf täglich ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro, für Kinder ab einen Meter Körpergröße 5 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.abenteuergolf-luetjensee.de.

von Birgit Maurer

erstellt am 14.Jul.2017 | 03:00 Uhr