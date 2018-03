Leser-Aktion #aktivinsh : Flensburger Kiter mit Profi-Ambitionen: Arne Bölts im Interview

Sein bisher größter Erfolg ist der dritte Platz bei den deutschen Meisterschaften im Freestyle. Der Kiter Arne Bölts aus Flensburg ist aktuell das Gesicht der Leser-Aktion #aktivinsh. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

von Julia Gohde

30. März 2018, 06:32 Uhr

Mit jedem Training besser werden - das ist der Anspruch, den der Freizeitsportler und Student Arne Bölts an sich hat. Er ist seit elf Jahren begeisterter Kiter und so oft wie möglich auf dem Wasser. Selbst kalte Temperaturen können ihn nicht von seiner Passion abhalten. So viel Sportsgeist ist Grund genug, Arne Bölts im neunten Teil unserer Leser-Serie #aktivinsh vorzustellen und ab heute zwei Wochen lang auf Instagram zu begleiten.

Sieben schnelle Fragen und Antworten



sh:z-Aktiv-Redaktion: Wie heißt Du und woher kommst Du?

Arne Bölts: Ich heiße Arne Christopher Bölts und wohne seit einigen Jahren in Flensburg. Bei Instagram findet man mich unter dem Namen arneboelts.

Was am Kitesurfen fasziniert Dich so sehr?

Mich fasziniert besonders das Freiheitsgefühl und der Spaß, den ich dabei erlebe. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn der Wind gut ist und ich kiten gehen kann. Selbst wenn die Bedingungen alles andere als ideal sind, das Wasser zum Beispiel richtig kalt ist und man ein bisschen mit seinem inneren Schweinhund kämpfen muss, bin ich im Nachhinein immer froh, auf dem Wasser gewesen zu sein.





Was ist Deine Motivation?

Ich bin im Kitesport sehr ehrgeizig und versuche mich bei jeder einzelnen Session weiterzuentwickeln. Unterm Strich komme ich nach jedem Kiteausflug aus dem Wasser und habe eine Kleinigkeit verändert oder einen Sprung anders erlebt und ausgeführt. Das motiviert mich jedes Mal aufs Neue, weil selbst nach elf Jahren Kiten keine Routine aufkommt.

Wie oft trainierst Du?

Hier in Deutschland bin ich sehr von der Jahreszeit abhängig. Aber über den Daumen gepeilt, kann man sagen, dass im Frühjahr und Herbst gefühlt am meisten Wind weht und ich daher öfter aufs Wasser komme als in den anderen Monaten. Wenn man eine Durschnittswoche betrachtet, bin ich an etwa zwei bis drei Tagen aktiv. Diese Häufigkeit gelingt mir aber erst, seitdem ich in Flensburg wohne, also seit etwa viereinhalb Jahren. Das ist ein großer Vorteil von Flensburg, wie ich finde. In Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich es als Kiter schwerer.

Was war bisher Dein größter sportlicher Erfolg?

Meinen größten Erfolg hatte ich bisher vor zwei Jahren: Im Jahr 2016 habe ich den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Freestyle der Herren belegt.

Wo in Schleswig-Holstein trainierst Du am liebsten?

Ich bin beispielsweise in Holnis, St. Peter-Ording oder Büsum anzutreffen. Auch Fehmarn eignet sich sehr gut zum Kiten. Klasse ist aber auch Dänemark, hier bin ich noch öfter aktiv.

Welchen sportlichen Tipp gibst Du den aktiven Schleswig-Holsteinern?

Gute Frage (lacht). Auf jeden Fall St. Peter-Ording im Sommer besuchen, wenn Wind ist! Dann sind dort viele Drachensportarten zu beobachten, unter anderem auch das Kitesurfen. Wakeboarden ist auch eine super Alternative, um den Wasserboardsport kennenzulernen.

