Best of #aktivinsh : Ferkel streicheln, Hallig-Hopping, Kinder-Uni: Sieben Tipps gegen den Ferienkoller

Die große Urlaubsfahrt ist schon vorbei, die Sonne versteckt sich hinter Wolken und Fidget Spinner sind längst wieder out - was kann man tun, wenn der Ferienkoller zuschlägt und den kleinen und großen Kindern die Decke auf den Kopf fällt? Unsere Rubrik „Aktiv in SH“ zeigt, wo im Land überall etwas los ist. Sieben Events und zeitlose Tipps in der Übersicht:

1. Hofführung mit Schwein, Huhn und Kuh

Jeden Freitag in den Sommerferien können Kinder und Erwachsene den Lindhof in Lindhöft bei Eckernförde erkunden. Dabei lernen sie, wie ein Bauernhof funktioniert und können auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Hier gibt es alle Informationen.



2. Mit dem Rad das Land erkunden

Unter „Aktiv in SH“ veröffentlicht shz.de regelmäßig große und kleine Fahrradtouren. Als Beispiele haben wir zwei Routen verlinkt - rund um den Plöner See und eine Erkundungstour um die nordfriesische Halbinsel Nordstrand.

3. Picknicken in Lübeck und Travemünde

Diejenigen, die in der Nähe von Lübeck und Travemünde wohnen oder einen Ausflug dahin machen möchten, können auf unserer interaktiven Karte fünf schöne Plätze, um die Picknickdecke auszubreiten, entdecken. Hier geht's zum Artikel.



4. Kinder-Uni Föhr

Die Nordseeinsel Föhr hat auch in diesem Jahr wieder ein tolles Angebot für Nachwuchs-Forscher: Die Kinder-Uni läuft die ganzen Sommerferien. Hier lernen die kleinen Studenten Wissenswertes über die Kultur und Natur der Küste, können an Expeditionen teilnehmen und Vorlesungen besuchen. Mehr über das Angebot gibt es hier zu lesen.



5. Gratis ins Museum

Wenn das gute Wetter mal wieder auf sich warten lässt, ist es Zeit für Indoor-Aktivitäten. Für Kinder ist mit der Museums-Card der Eintritt in zahlreiche Museen und Ausstellungen noch bis zum 1. November kostenlos. Wie man die kostenlose Musums-Card bekommt, steht im verlinkten Artikel.



6. Hallig-Hopping oder direkt am Wasser campen

Sylt, Amrum und Föhr haben die meisten Schleswig-Holsteiner schon besucht, aber wie steht es um Pellworm und Nordstrand? Auch das „Hallig-Hopping“, sprich bei Ebbe von Hallig zu Hallig zu stiefeln, steht bei vielen noch auf der To-Do-Liste. Die Tipps im Detail gibt es hier.



7. Für Hundebesitzer - mit dem Hund an den Strand

Hunde sind nicht an allen Stränden gern gesehene Gäste. Wo in Schleswig-Holstein die Verbeiner so viel herumtoben können, wie sie möchten, zeigt eine interaktive Karte, die hier verlinkt ist.

Haben auch Sie Ideen für weitere Ausflüge und Aktivitäten? Dann beteiligen sich doch mit einem Foto und dem Hashtag #aktivinsh an unserer gleichnamigen Leseraktion auf Instagram. Bilder, Termine und Anregungen, um draußen aktiv zu sein, finden Sie unter www.shz.de/aktivinsh sowie auch ohne eigenen Instagram-Account in unserer Bildgalerie. Hier sammeln wird alle Fotos, die die sh:z-Leserinnen und -Leser beim Online-Dienst unter #aktivinsh posten.

von Julia Gohde

erstellt am 15.Aug.2017 | 12:12 Uhr