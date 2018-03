Outdoor-Saison : Fahrrad, Pedelec oder E-Bike: Das Rad für den Frühling startklar machen

Für Fahrradfreunde sind die ansteigenden Temperaturen der Start, um das eigene Rad aus dem Winterschlaf zu holen oder vielleicht sogar auf ein E-Bike mit der Extraportion Rückenwind umzusteigen. Das gehört zum Frühjahrscheck.

Gute Gründe für das Radeln gibt es genug: Wer als Freizeitradler regelmäßig in die Pedale tritt, stärkt sein Herzkreislaufsystem, bewegt sich an der frischen Luft und kann gleichzeitig neue Landstriche und schöne Ecken erobern. Bevor jedoch im Frühling die erste große Radtour ansteht, sollte das Rad aus dem Keller geholt und mit einem gründlichen Frühjahrscheck wieder auf Vordermann gebracht werden.



Die Frühjahrsinspektion nimmt im besten Fall nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit in Anspruch und sollte selbst dann durchgeführt werden, wenn den Winter über durchgeradelt wurde. Es schadet allerdings nicht, ein wenig mehr Zeit einzuplanen, falls doch kleine Reparaturen fällig sind und Ersatzteile benötigt werden. Ob tatsächlich etwas am Rad kaputt ist, erkennt man am besten an einem sauberen Rad. Deshalb empfiehlt sich, gleich mit einer gründlichen Reinigung zu beginnen.

Mit Schwung in den Frühling rollen



Dass viele Radler es tatsächlich immer „flotter“ mögen, lässt sich bei jedem Ausflug mit dem Drahtesel beobachten: E-Bike, Pedelec und Co. sind auf dem Vormarsch und erobern die Radwege. Der Markt der elektrisierten Fahrräder boomt. Gerade ältere Leute treten jetzt wieder häufiger in die Pedale und gewinnen durch ein E-Fahrrad wieder neue Mobilität. Grundsätzlich existieren hier drei Typen: Pedelecs, schnelle Pedelecs und E-Bikes. E-Bikes und Pedelecs sind aber keineswegs gleichzusetzen. Hier die wichtigsten Merkmale:



Pedelec

Das steht für Pedal Electric Cycle. Ein kleiner Elektromotor sorgt mit bis zu 250 Watt dafür, dass Radfahrer beim Treten unterstützt werden und weniger Kraft aufwenden müssen. Die Pedelecs können im Normalfall eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern erreichen, dennoch besteht weder eine Helm- noch eine Kennzeichenpflicht. Da die Geschwindigkeit allerdings entsprechend höher ist, als man es gewohnt ist, ist es natürlich ratsam, sich angemessen vor Unfällen oder Stürzen zu schützen.



Schnelle Pedelecs/S-Klasse

Die sogenannte Schnelle Fahrradklasse verfügt über einen Motor, der bis zu 500 Watt leisten kann. Sie gelten als Kleinkrafträder und für sie wird ein entsprechender Führerschein (Klasse AM), ein Helm und eine Versicherung benötigt. Um ein Schnelles Pedelec nutzen zu dürfen, muss man übrigens mindestens 16 Jahre alt sein. Außerdem darf man mit ihnen nicht auf dem Radweg fahren, da die Zweiräder ein Tempo von bis zu 45 Stundenkilometern erreichen können.



E-Bike

E-Bikes werden ähnlich wie bei einem Mofa über einen Gasgriff oder Hebel am Lenker angetrieben, wodurch das Rad durch den Motor in Bewegung gesetzt wird. Durch diese Technik werden die Räder angetrieben, ohne dass sie in Verbindung mit der Tretkraft steht. Durch den mit der Hand betriebenen Gashebel fehlt allerdings die Sensorik, die dosiert, wie viel Kraft beim Treten hinzukommt, weshalb E-Bikes nur einen geringen Marktanteil haben. Häufig wird diese Technik für Transporträder verwendet, die häufig lediglich das Anfahren unterstützen sollen. Da die E-Bikes bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern als Kleinkrafträder gelten, benötigt man für das Fahren ebenfalls einen Führerschein.



