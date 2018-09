aktivinsh : Experimente und Workshops: Nacht der Wissenschaft in Kiel

Mitmachen, Entdecken und Lernen: Am Freitag, den 28. September, findet in Kiel zum dritten Mal die Nacht der Wissenschaft statt.

von Malin Lindenberg

26. September 2018, 04:35 Uhr

Eintauchen in den Ozean der Zukunft, Showversuche zum Thema „Feuer und Farben“, Mini-Roboter programmieren leicht gemacht, vom bösen Blick zur genauen Beobachtung und vieles, vieles mehr – das Programm der diesjährigen Nacht der Wissenschaft birgt mehr als 250 Aktionen für jede Altersgruppe. Am Freitag, den 28. September, geht es an 17 Standorten in ganz Kiel vor allem um eines: Spaß am Lernen und Forschen. Der Eintritt sowie der Shuttle-Service per Bus und Schiff sind frei.

Vorträge, Ausstellungen und Experimente

Bereits zum dritten Mal heißt es bei der Veranstaltung der Landeshauptstadt Kiel und der „KielRegion“ dann: „Wissen ist Nacht!“. Mehr als 40 Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft laden zum Mitmachen, Experimentieren und Forschen ein. „Im dritten Projektjahr können wir sagen: Die Nacht der Wissenschaft ist ein wirklich erfolgreiches Kooperationsprojekt und bringt alle Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen der Region zusammen“, so Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH. „Unser Ziel ist auch, zu zeigen, welche großartigen wissenschaftlichen Einrichtungen wir in der Region haben und was uns als Wissensregion auszeichnet. Dazu gehören natürlich die Institute und Hochschulen in Kiel, aber auch das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön oder der Fachbereich Landbau der Fachhochschule mit Sitz in Osterrönfeld.“

Eine Auswahl der Veranstaltungen:

12:00 - 20:00 Uhr: Mitmach-Experimente im Haus der kleinen Forscher Das „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im CITTI-PARK Kiel gibt es naturwissenschaftliche Mitmach-Experimente, die vom RobotECK-Team des Finals der World Robotic Olympiad in Thailand begleitet werden. Die Veranstaltung ist besonders für Kinder, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Eltern geeignet. Uhrzeit: 12:00 - 20:00 Uhr Veranstaltungsort: CITTI-PARK Kiel, Mühlendamm 1, 24113 Kiel

14:00 - 16:00 Uhr: Tag der offenen Uhr am Max Rubner-Institut Das Max Rubner-Institut öffnet seine Türen für Vorträge und Einblicke in die vielfältige Arbeit des Instituts. In Kurzvorträgen werden ungewöhnliche Phänomene vorgestellt, wie zum Beispiel die Fermentation bei Sauerkraut oder Schimmelkäse. Auch wird die Frage beantwortet, wie und warum Milch heutzutage erhitzt wird. Besucher können in verschiedenen Themenstationen aktiv an Experimenten teilnehmen und in Gesprächen mit den Experten mehr über Radioaktivität erfahren. Uhrzeit: 14:00 - 16:00 Uhr Veranstaltungsort: Max Rubner-Institut, Hermann-Weigmann-Straße 1, 24103 Kiel (Zugang Kronshagener Weg)

14:30 - 16:00 Uhr: „Chasing Coral“ Dokumentarfilm über das Korallensterben mit anschließendem Gespräch Weltweit verschwinden immer mehr Korallenriffe. Für den Dokumentarfilm „Chasing Coral“ bereisten renommierte Meeresaktivisten über drei Jahre lang weltweit die Korallenriffe der Ozeane, um die Ursachen, Ausmaße und Folgen der Korallenbleiche aufzuzeigen. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit mit Dr. Marlene Wall, der Meeresökologin am GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Uhrzeit: 14:30 - 16:00 Uhr Veranstaltungsort: Studio Filmtheater, Wilhelminenstraße 10, 24103 Kiel

15:00 - 16:30 Uhr: Wissenschaftsbattle der „KielRegion“ Von der Schnellraterunde bis zum Live-Experiment – im zweiten Wissenschaftsbattle KielRegion messen sich wieder Schüler aus der Region miteinander. Drei Schulen aus der Kieler Region schicken jeweils ein Schulteam ins Rennen um den von der Förde Sparkasse gestifteten Hauptpreis von 2018 Euro. Außerdem stellt sich ein Team aus Wissenschaftlern den kniffligen Fragen von Schülern. Uhrzeit: 15:00 - 16:30 Uhr Veranstaltungsort: Wissenschaftspark Kiel, Bollhörnkai 1, 24103 Kiel

16:00 - 16:30 Uhr: Vorträge und Experimente rund um Autonome Systeme und Robotik Mobile, autonome Roboter übernehmen zunehmend wichtige Assistenzaufgaben. Die dazu oftmals notwendige bzw. erwünschte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine führt zu Herausforderungen, die sowohl neue Hardware- als auch Softwarekonzepte erfordern. Im Rahmen der Veranstaltung wird anhand von experimentellen Demonstrationen und Rechnersimulationen ein Einblick in die Konzepte der Regelungs- und Automatisierungstechnik und deren Anwendung für autonome Robotersysteme und adaptronische Strukturen gegeben. Uhrzeit: 16:00 - 16:30 Uhr Veranstaltungsort: Christian-Albrechts-Universität - Technische Fakultät, Kaiserstraße 2, 24143 Kiel

17:00 - 23:00 Uhr: Kurzfilmnacht Das Studentenwerk Schleswig-Holstein bietet regelmäßig Workshops rund ums Filmen, Regieführen und Schneiden an. Die Ergebnisse dieser Workshops und zweier Wettbewerbe werden hier präsentiert. Uhrzeit: 17:00 - 23:00 Uhr Veranstaltungsort: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Campus Leibnizstraße, Mensa II, Leibnizstraße 14, 24118 Kiel

17:00 - 21:00 Uhr: Ozean im Hörsaal Vorträge aus der Welt der Meeresforschung: 17:00 Uhr Klimawandel in Norddeutschland

Dr. Tobias Bayr, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel



18:00 Uhr: „Abenteuer Forschungsschiff“ (Live Schaltung zum Forschungsschiff Sonne“)

Prof. Dr. Sebastian Krastel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/Exzellenzcluster „Future Ocean“



19:00 Uhr: Von tropischen Riffen zu den verborgenen Schönheiten der Tiefe: Kaltwasserkorallen

Dr. Janina Büscher, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel



20:00 Uhr: Quallen gegen Mikroplastik

Dr. Jamileh Javidpour, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel



21:00 Uhr: Meeresforschung auf den Kapverden – das Ocean Science Centre Mindelo

Cordula Zenk/Prof. Dr. Arne Körtzinger, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Veranstaltungsort: GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung - Kieler Ostufer, Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel

Einen ausführlichen Zeitplan der Veranstaltungen gibt es hier.