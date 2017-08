aktivinsh : Eintauchen in die Ostsee: Die Eckernförder Unterwasserwelt erkunden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Die Ostsee ist düster, kalt und leblos. Warum sollte man ausgerechnet dort tauchen gehen?“ Das ist die Meinung der meisten Menschen, sogar vieler Eckernförder, wenn man sie nach dem Tauchen im Meer direkt vor ihrer Haustür fragt. Doch das stimmt nicht. Die Ostsee ist ein einzigartiges Ökosystem mit einer großen Vielfalt verschiedenster Lebensformen. Gerade Eckernförde ist ein Paradebeispiel dafür. Hier lässt sich schon in Ufernähe Außergewöhnliches unter der Wasseroberfläche entdecken.

Warm anziehen

Für eine möglichst gute Sicht unter Wasser sucht man sich am besten einen windstillen Tag aus. Ein leichter Westwind ist für einen Tauchgang kein Hindernis, starker Ostwind dagegen wirbelt das Sediment in Ufernähe auf und kann das klare Wasser in eine dunkle Brühe verwandeln. Ein Tauchgang wird dann zum Blindflug. Zudem sollten sich Taucher warm anziehen, denn bei einer Höchsttemperatur von etwa 20 Grad Celsius wird die Ostsee nie gemütlich warm. Deshalb sollte man seinen drei Millimeter dicken Neoprenanzug vom Surfen gegen einen sieben Millimeter dicken Anzug zum Tauchen eintauschen.

Mini-Dschungel

Das bunte Leben beginnt im Sommer schon im knietiefen Wasser. Auf dem sandigen Grund tummeln sich tausende kleine Plattfische, Schwimmgrundeln und Strandkrabben. Wenige Meter weiter draußen stößt man auf die Kinderstube der Ostsee – die Seegraswiesen. Diese wogenden, grünen Unterwasserwiesen betreiben, wie auch Pflanzen an Land, Photosynthese. Deshalb findet man sie in der Ostsee nur in einer Wassertiefe von bis zu sechs Metern. Dieser grüne „Mini-Dschungel“ bietet vielen Jungfischen Unterschlupf. Doch auch ausgewachsene Fische leben im Seegras. Zu ihnen gehört auch die mit den Seepferdchen verwandte Seenadel. Sie ist ein schlanker, etwa 10 Zentimeter langer Fisch, der sich aufrecht im Wasser stehend als Seegras tarnt. Ein weiterer Bewohner der Seegraswiesen ist die grüne Samtschnecke. Sie ist smaragdgrün und nicht größer als ein Fingernagel. Sie lässt sich nur bei genauem Hinsehen entdecken.

Künstliches Riff

Verlässt man die Seegraswiesen und taucht auf Höhe des Ostsee Info-Centers bis zur weißen Boje, trifft man auf ein künstlich angelegtes Riff. Es besteht aus Betonringen mit einem Durchmesser von etwa einem Meter und wurde vor einigen Jahren als Küstenschutzmaßnahme angelegt. Der Beton verwandelte sich schnell in eine dichtbewachsene Hügellandschaft voller Leben. Die vielen Versteckmöglichkeiten locken im Frühjahr mehrere Seehasen an, die im Schutz des Riffes ihr Gelege bewachen.

Ein Büro unter Wasser

Doch der spannendste Tauchplatz Eckernfördes ist die Außenmole des Jaich-Hafens. Durch fenstergroße Öffnungen in der Spundwand können Taucher unter die Holzplanken der Mole gelangen. Zur richtigen Uhrzeit und bei Sonnenschein fallen die Sonnenstrahlen wie bei einer Lasershow durch die Holzplanken. Am Boden erstreckt sich eine Miesmuschelbank über die gesamte Länge der Mole. Auf einigen Muscheln haben sich Seenelken, Vertreter der Seeanemonen, niedergelassen und lassen ihre Tentakel in der Strömung treiben. Zwischen ihnen wimmelt es von kleinen Fischen und Strandkrabben. Oft kann man Strandkrabben beim Fressen einer Miesmuschel oder beim Kampf mit einem Rivalen beobachten.

An der Spitze der Mole befindet sich in knapp 10 Metern Tiefe eine Ansammlung alter Tische, Stühle und Fahrräder – Fundstücke aus dem Hafenbecken, die hier von Tauchern als eine Art „Unterwasserbüro“ angeordnet wurden und mittlerweile durch den starken Bewuchs kaum noch zu erkennen sind. Hier sind oft Fische zu finden. Mit etwas Glück lassen sich von dort zur richtigen Zeit auch große, silber- glitzernde Heringsschwärme beobachten.

Seltene Gäste

Bei einem einzigen Tauchgang sind all diese Beobachtungen selten zu machen. Man braucht Geduld, um die Ostsee in ihrer gesamten Schönheit kennenzulernen. Dass sich diese Geduld aber auszahlt, bewiesen zwei Ereignisse in den letzten Jahren: Im Dezember 2015 tauchten Kalmare in der Eckernförder Bucht auf. Die kleinen Kopffüßler hielten sich mehrere Wochen in der Bucht auf und ließen sich sogar filmen. Und im Oktober 2016 stattete ein Delfin Eckernförde einen Besuch ab, der den Kontakt zu Tauchern, und Schwimmern suchte.

Fazit: Die Ostsee ist ein bemerkenswerter und ein sich ständig wandelnder Lebensraum, der viele Überraschungen bereit hält. Wer Eckernförde also in allen Facetten kennen lernen möchte, sollte sich den interessantesten aller Stadtteile nicht entgehen lassen – die Eckernförder Unterwasserwelt.

von Arne Peters

erstellt am 19.Aug.2017 | 04:12 Uhr