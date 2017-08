Wandern durch SH : Durch Land und Forst - zwei Ausflüge im Kreis Pinneberg

Dass die Lüneburger Heide einen Ausflug wert ist, wissen viele. Doch in den Kreis Pinneberg? Die Region hat das Image einer grauen Maus. Dabei hat sie viel Grün zu bieten, ist der Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland überzeugt. Er hat für diesen Sommer darum neue Touren geplant, um den Teilnehmern die Schönheit des Baumschullands näherzubringen. Als nächstes steht eine Wanderung am Freitag, den 1. September, an. Danach folgt eine Entdeckungstour über den Rellinger Friedhof am Freitag, den 22. September.

Im Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland haben sich Gebietskörperschaften wie Kommunen, Vereine, Verbände sowie die Baumschulwirtschaft mit dem Ziel zusammengeschlossen, die mehr als 250 Jahre alte Kulturlandschaft im Pinneberger Umland zu erhalten, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch die touristische Erschließung.



Freitag, 1. September: Wanderung

Die Wandergruppe fährt um 10.58 Uhr mit dem Bus zur Haltestelle Kiemoorweg in Tangstedt. Nach dem Besuch einer Baumschule führt die Wanderung auf ruhigen Straßen in Tangstedt und Ellerbek sowie an einem Forst entlang zu einem weiteren Betrieb in Rellingen. Dort ist eine 45 Minuten lange Führung geplant. Wer möchte, kann mit dem Bus von der Schulstraße in Egenbüttel nach Pinneberg fahren. Alle anderen führt der Wanderleiter über Rellingen an Baumschulen vorbei durch den Fahlt zum Bahnhof.

Treffpunkt: um 10.45 Uhr am Pinneberger Bahnhof.

Länge der Tour: zwölf Kilometer, die Ankunft ist für 18 Uhr geplant.

Anmeldung: bis zum 29. August (s.u.).

Freitag, 22. September: Friedhof Rellingen

Während der Führung über den Rellinger Friedhof geht es um die Geschichte des Friedhofs, um Bestattungskultur und um die Bedeutung als kommunale Grünanlagen. Der Rellinger Friedhof hat eine der längsten Traditionen in Hamburg und Umgebung. Schon seit 500 vor Christus wurden hier Bestattungen vorgenommen.

Treffpunkt: um 14 Uhr am Friedhofs-Eingang in der Hamburger Straße 24.

Länge der Tour: zwölf Kilometer, die Ankunft ist für 18 Uhr geplant.

Anmeldung: bis zum 19. September (s.u.).



Bei der Anmeldung sind der Name des Teilnehmenden, eine E-Mail-Adresse sowie die Nummer des Handys, das man am Veranstaltungstag dabei hat, zu nennen. Die Anmeldung ist auf dreierlei Wege möglich - per E-Mail (kontakt@pinneberger-baumschulland.de), via Telefon (04120/ 7068-400) oder per Fax (04120/ 7068-409).

von Tobias Thieme, Julia Gohde

erstellt am 27.Aug.2017 | 05:12 Uhr