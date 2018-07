Wasserparadies in SH : Beachvolleyball, Kiten und Strandsegeln - das sind die Highlights in SPO

Wenn es um Wassersportevents und Strandmeisterschaften geht, lässt sich St. Peter-Ording nicht lumpen: Auch diese Saison hat für Urlauber und Tagesausflügler wieder einiges zu bieten.

von Malin Lindenberg

18. Juli 2018, 03:49 Uhr

Beachvolleyball gegen den Wind bei der Beach Tour vom 20. bis 22. Juli

Wer sich in St. Peter-Ording wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften sichern möchte, muss all sein Können am Ball unter Beweis stellen. Hinter dem Deich von St. Peter-Ording im Nationalpark Wattenmeer zu spielen, ist selbst für die Beach-Profis eine riesige Herausforderung. Die unberechenbaren Winde schaffen immer neue Spielbedingungen für die Athleten und machen den einzigen Tourstopp an der Nordsee zu einem der anspruchsvollsten Turniere der Serie.

Los geht's am Freitag, 20. Juli, um 13 Uhr mit der Qualifikation der Frauen und Männer. Die Gruppensieger ziehen direkt in das Viertelfinale ein und die Zweit- und Drittplatzierten spielen zunächst im Achtelfinale gegeneinander. Der Finaltag beginnt am Sonntag mit den Halbfinalspielen. Die Finalspiele werden ab 12 Uhr ausgetragen. Schaulustige sind an den drei Turniertagen ausdrücklich zum Mitfiebern und Feiern eingeladen und haben, abgesehen von der Kurtaxe, freien Eintritt. Im Anschluss an die letzten Ballwechsel am Freitag und Samstag kann auf der N-Joy Party ausgelassen weitergefeiert werden.

Die Turniertage der Techniker Beach Tour im Überblick:

Freitag, 20. Juli 13 - 19 Uhr: Qualifikationsspiele der Frauen & Männer

ab 21 Uhr: N-Joy the Beach Party Samstag, 21. Juli 09 - 19:45 Uhr: Hauptfeldspiele der Frauen & Männer

ab 16:30 Uhr: Viertelfinalspiele

ab 21 Uhr: N-Joy the Beach Party Sonntag, 22. Juli ab 09 Uhr: Spielbeginn der Frauen & Männer

ab 12:15 Uhr: Finalspiele der Frauen & Männer

anschließend Siegerehrungen

Spektakuläre Stunts bei den Kitesurf Masters vom 15. bis 19. August

Auch in diesem Jahr werden in St. Peter-Ording wieder die besten deutschen Kitesurfer in den Disziplinen Racing, Slalom und Freestyle gekührt. Für das Erstreiten der deutschen Meisterschaftstitel strömen jedes Mal tausende Besucher strömten an den Strand von St. Peter-Ording und kommen neben spannenden Wettkämpfen auf dem Wasser auch in den Genuss der Testmöglichkeiten von zahlreichen Kitemarken. Neben den Kunststücken auf dem Wasser bietet das Festival für Zuschauer in dem Eventvillage der Multivan Kitesurf Masters mit Catering- und Shoppingmeile und abendlichen Konzerten im Sonnenuntergang auch dieses Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm.

Die Wettkampftage im Überblick:

Mittwoch, 15. August ab 10 Uhr: Wettkämpfe der Kitesurfer, Festivalprogramm

11 und 17 Uhr: Black Label Power Yoga

18 Uhr: Kiter Talk

20 – 22 Uhr: Live DJ René Cruz Donnerstag, 16. August ab 10 Uhr: Wettkämpfe der Kitesurfer, Festivalprogramm

11 und 17 Uhr: Black Label Power Yoga

18 Uhr: Kiter Talk

19:30 – 22 Uhr: Live ­„One Wall Free“ Freitag, 17. August ab 10 Uhr: Wettkämpfe der Kitesurfer, Festivalprogramm

11 und 17 Uhr: Black Label Power Yoga

18 Uhr: Kiter Talk

19:30 – 22 Uhr: Live „Projekt Caramba“

22:30 – 00:30 Uhr: Live DJ „Beauty & the Beats“ Samstag, 18. August ab 10 Uhr: Wettkämpfe der Kitesurfer, Festivalprogramm

11 und 17 Uhr: Black Label Power Yoga

15 Uhr: Autogrammstunde

16 - 17 Uhr: Zumba Kurs

20 – 00:30 Uhr: DJ Biskuit, Deevoe, Hands On Sonntag, 19. August ab 10 Uhr: Wettkämpfe der Kitesurfer, Festivalprogramm

11 Uhr: Black Label Power Yoga

14 - 15 Uhr: Zumba Kurs

17 Uhr: Große Siegerehrung der Multivan Kitesurf Masters SPO & der Deutschen Meisterschaften 2018

Joern Pollex, HochZwei

Mit Höchstgeschwindigkeit über den Sand pesen bei der Strandsegel-Weltmeisterschaft vom 29. September bis 5. Oktober

Strandsegeln hat in St. Peter-Ording eine lange Tradition. Strandsegler sind dreirädrige Fahrzeuge mit Segel, die ausschließlich per Wind angetrieben werden. Bei optimalen Windbedingungen können die leichten Fahrzeuge Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen. Auf der großen Nordsee Sandbank von St. Peter-Ording finden die Strandsegler perfekte Bedingungen für ihren Segelsport. Ab dem 29. September kommen besten Strandsegler aus allen Teilen der Welt hier her und kämpfen mit viel Schweiß und Körpereinsatz um den Pokal. Die Wettkämpfe beginnen täglich um 8:30 Uhr im Strandabschnitt Ording. Weitere Details zu der Veranstaltung werden in Kürze auf www.nordseetourismus.de bekanntgegeben.

Unsplash