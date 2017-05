Ein traumhaftes Wochenende steht vor der Tür. Die Wetteraussichten versprechen Temperaturen von bis zu 30 Grad. Da liegt ein Ausflug an Nord- oder Ostsee nahe. Was mach einer vergisst: Auch in Hamburg gibt es viele Badeseen. Eine Übersicht über den kostenlosen Badespaß:

von Mona Adams

erstellt am 27.Mai.2017 | 18:53 Uhr