Anzeige : Ausflugsziele mit Geschmack: Restaurants, Fischütten und Cafés in Schleswig-Holstein

„Aktiv in Schleswig-Holstein“ - so heißt die Sonderveröffentlichung, die der sh:z den Schleswig-Holsteinern mit in die Ferienzeit gibt. Neben Ausflugs- und Freizeittipps kann man darin auch eine „Genießertour“ finden.

von Julia Gohde

21. Juli 2019, 05:12 Uhr

Wer in Schleswig-Holstein sportlich unterwegs ist, hat sich auch mal eine Pause und regionalen Genuss verdient! In der kostenlosen Sonderbeilage „Aktiv in Schleswig-Holstein“ gibt es darum für die Leser nicht nur jede Menge Ausflugstipps für sonnige Tage, wie z.B. Wandertouren, Städtetrips und Aktivsportarten zu entdecken, sondern auch Empfehlungen für die Belohnung danach: eine Karte mit 18 Restaurants, Cafés, Grills, Fischbuden und Co.

Yalim, Jung

FLENSBURG

Café Beste Stuuv (Karte: Ziffer 1)

Holm 66

24937 Flensburg

Telefon 0461/23930

www.beste-stuuv.com

Adria Restaurant (Karte: Ziffer 1)

Inh. Herr Cucic

Tremmerupweg 23

24944 Flensburg

Telefon 0461/37492

FRIEDRICHSTADT

Altes Amtsgericht (Karte: Ziffer 9)

Am Markt 12

25840 Friedrichstadt

Telefon 04881/7743

anfrage@restaurant-altes-amtsgericht-friedrichstadt.de

Holländische Stube Michaela Friese (Karte: Ziffer 9)

Am Mittelburgwall 24

25840 Friedrichstadt

Telefon 04881/93900

täglich ab 10.00 Uhr geöffnet

Eis Café Pinocchio (Karte: Ziffer 9)

Inh. Frau Erica Braido

Am Markt 18, 25840 Friedrichstadt

Telefon 04881/7056

täglich ab 10.00 Uhr geöffnet

GARDING

Kerlins Kupferpfanne (Karte: Ziffer 7)

Fischerstraße 1, 25836 Garding

Telefon 04862/256, Fax 04862/104291

www.kerlins-kupferpfanne.de

tägl. 11.00 – 22.00 Uhr, Mi. Ruhetag

HALLIG HOOGE

Hallig Café „Zum blauen Pesel“ (Karte: Ziffer 3)

Backenswarft 1

25859 Hallig Hooge

Telefon 04849/231

NORDSTRAND

Watt‘n Grill (Karte: Ziffer 4)

Süderhafen

25845 Nordstrand

Telefon 04842/9017855

Pharisäerhof (Karte: Ziffer 4)

Elisabeth-Sophien-Koog 3

25845 Nordstrand

Telefon 04842/353

info@pharisaeerhof.de

https://pharisaeerhof.de

HUSUM

MS Glücklich am Meer (Karte: Ziffer 5)

Altendorfer Straße 4

25813 Husum

Telefon 04846/6014888

Öffnungszeiten: Mi.-So. 12.00 – 21.00 Uhr geöffnet

OCKHOLM

Dat Lütte Steak- & Burgerhus (Karte: Ziffer 2)

Bäderstraße 11, 25842 Ockholm

Di. – So. ab 17 Uhr

Reservierungen: 04674/9623 828

www.dat-luette.de

Hallig Reederei Heinrich v. Holdt (Karte: Ziffer 2)

MS Seeadler

Neuer Weg 4, 25842 Ockholm

Telefon 04674/1535

info@seeadler-1.de

Schifffahrten ab Schlüttsiel

SCHLESWIG

Restaurant-Café im Wikingturm (Karte: Ziffer 12)

Wikingeck 5, 24837 Schleswig

Telefon 04621/33040

wikingturm@web.de

www.wikingturm-restaurant.de

SCHUBY

Gasthof Jägerkrug (Karte: Ziffer 11)

Jägerkrug 5, 24850 Schuby

Telefon 04621/4684

info@jaegerkrug-schuby.de

www.jaegerkrug-schuby.de

SILBERSTEDT

Hotel & Restaurant Schimmelreiter (Karte: Ziffer 10)

Hauptstraße 58– 60, 24887 Silberstedt

Telefon 046261/84860

info@schimmelreiter-silberstedt.de

www.schimmelreiter-silberstedt.de

TETENBÜLL

Kirchspielkrug Tetenbüll (Karte: Ziffer 6)

Regionale Spezialitäten

Karkenstraat 1

25882 Tetenbüll

Telefon 04862/8096

TÖNNING

Peper’s Fischerhütte (Karte: Ziffer 8)

Westerstraße 17, 25832 Tönning

Telefon 04861/68041