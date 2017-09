Weinland in Norden : Auf Weintour in Schleswig-Holstein - fünf geschmackvolle Ziele im Norden

von Annika Hofmann

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:02 Uhr

Erst seit 2009 ist Schleswig-Holstein offiziell Weinland. Zuvor war das nördlichste Bundesland nicht gerade für seine sonnigen Hügel bekannt. Gerade jetzt im September, wenn es langsam etwas kühler wird, eignet sich ein Besuch auf diesen Weingütern perfekt, um das sonnige Herbstgefühl einzufangen – und nebenbei ganz gemütlich den ein oder anderen Wein zu verköstigen.

1. Der Ingenhof bei Malente – ideale Bedingungen inmitten der Holsteinischen Schweiz

Dass in Schleswig-Holstein überhaupt Wein angebaut werden darf, verdankt das nördlichste Bundesland einem Geschenk aus Rheinland-Pfalz. Von seinen ungenutzten Pflanzrechten gab das südliche Bundesland im Sommer 2008 zehn Hektar nach Schleswig-Holstein ab – und damit den Startschuss für die erste Weinernte hoch oben im Norden zwei Jahre später. Sonnenverwöhnte Gebiete wie die Holsteinische Schweiz eignen sich ideal für den Anbau der edlen Tropfen - wie auf dem Ingenhof, der idyllisch zwischen einem kleinen See und der Malenter Au gelegen ist.

Wer hier einen Besuch einplant, kommt zur Ruhe – und genießt Weine inmitten der sanften Landschaft der Holsteinischen Schweiz. Bereits seit 2009 baut Familie Engel auf diesem schönen Stück Land auf drei Hektar Land die roten Rebsorten Regend und Cabernet Cortis sowie die weiße Traube Solaris an, die allesamt gut mit dem norddeutschen Klima zurechtkommen. Die Südlage mit 35 Grad Neigung und der Schutz durch Wald und Knicks tragen ihr Übriges zum Gedeihen der Sorten bei. Der hohe Gesteinsanteil im lehmigen Sand speichert tagsüber die Wärme der Sonne und schafft damit ideale Weinbedingungen fernab von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Melanie Engel, die den Hof 2011 von ihren Eltern übernommen hat, lässt die Trauben direkt vor Ort im Betrieb keltern, sodass die Weine den Namen Schleswig-Holsteinischer Landwein tragen dürfen, denn dafür braucht es mindestens einen Produktionsschritt in Schleswig-Holstein. Der Ingenhof, der neben Weingut auch gleichzeitig ein Erdbeerhof ist, vermarktet unter anderem einen Erdbeersecco und einen Blanc de Noir - einen Weißwein aus roten Trauben. Bei schönem Wetter lädt das Feldcafé ein, auf der liebevollen Einrichtung direkt neben den Rebstöcken Platz zu nehmen – ein Geschmacksfest nicht nur für den Gaumen, sondern auch für Augen und Nase, eben für alle Sinne. Für etwas Wegzehrung können auf dem hofeigenen Erdbeerfeld die süßen Früchte selbst gepflückt werden. Wer es gemütlicher mag, bestellt Kuchen oder Torte mit den leckeren Erdbeeren und Himbeeren vom Hof.

Weinbergführungen inklusive Besichtigung der Kellereitechnik und Verköstigung sind auf dem Ingenhof möglich, für 2017 allerdings aufgrund der hohen Nachfrage bereits komplett ausgebucht. Eine Wein-Verköstigung im hofeigenen Feldcafé lohnt sich aber dennoch: Mit einem Gläschen Wein Engel No.1 in der Hand ist der Blick über die Weinreben und Obstplantagen doppelt so schön.

2. Hof Altmühlen in Grebin – Wo der Schleswig-Holsteinische Weinanbau seinen Ursprung fand

Nur wenige Kilometer und rund 15 Minuten Autofahrt vom Ingenhof entfernt liegt der Hof Altmühlen in Grebin. Hier auf dem Weingut SJ Montigny, ganz in der Nähe von Plön inmitten schönster Seenlandschaft, gilt der Weißwein So mookt wi dat (2011) als erster in Schleswig-Holstein professionell vermarkteter Wein. Seit 2012 gibt es dazu auch einen Rotwein. Den Reben scheint es in der Holsteinischen Schweiz zu gefallen, sie gedeihen auf einem sonnenverwöhnten Südhang, geschützt durch ein Wäldchen. Auf insgesamt zwei Hektar der vergebenen zehn baut Winzer Steffen J. Montigny unter anderem die Rebsorte Solaris an, die hier geerntet und schließlich im Weingut an der Nahe gekeltert wird. Das milde schleswig-holsteinische Klima bedingt die lange Reifezeit der Trauben.

Verköstigt werden können die Weine im Café der nahegelegenen Mühle To’n Windbüdel, das von Tina Benz und Hans-Jürg Buss betrieben wird und Teil des Konzeptes Erlebnisreich Schierensee in der Gemeinde Grebin ist.

3. Gut Deutsch-Nienhof am Westensee – Leckerer Bio-Wein in traditioneller Umgebung

Ein weiteres Ausflugsziel ist auch das herrschaftliche Gut Deutsch-Nienhof im gleichnamigen Ort – übrigens auch ohne Weinverkostung, denn das ehemalig adlige Gut überzeugt mit Geschichte: Bereits 1472 wurde es erstmalig erwähnt. Heute steht das Herrenhaus als zweigeschossiger Dreiflügelbau auf den Ruinen der Burg der ehemaligen Besitzer Familie Rantzau. Seit 1776 gehört es zur Familie von Hedemann-Heespen. Weite Berühmtheit verdankt das Gut seiner über 10.000 Bände zählenden Bibliothek alter Werke zur schleswig-holsteinischen Landesgeschichte. Der Name des Gutes entstammt der Abgrenzung zum Gut Dänisch Nienhof, das sich im Dänischen Wohld befindet.

Die Winzer Sven von Hedemann-Heespen von Dieter Profitlich betreiben den knapp zwei Hektar großen Weinberg des Gutes. Der biologische Weinanbau hat bereits einen Wein hervorgebracht: Kroon 54,15 hat seinen Namen dem auf diesem bestimmten Breitengrad lebenden Kranich zu verdanken – der Wein soll die Verbundenheit zwischen Mensch, Natur und Kulturlandschaft verdeutlichen. Als rote Trauben verwenden die Winzer Rondo und Cabernet Cortis und auch die weißen Trauben der Sorte Solaris eignen sich hervorragend für das Klima in Schleswig-Holstein – sie sind pilzresistent und können den schleswig-holsteinischen Regen vertragen, zu feucht darf es aber auch nicht werden. Auch brauchen die Sorten weniger Sonne – reifen dafür aber umso länger.

Wer den handgelesenen und Bio-zertifizierten Wein (Naturland) auf Gut Deutsch-Nienhof erwerben möchte, meldet sich vorher an (04305-728). Dann bietet Winzer Sven von Hedemann-Heespen gerne eine Weinverkostung und sogar eine Herrenhausführung - und erzählt vielleicht schon von den Plänen, einen zweiten Weinberg zu eröffnen, denn kürzlich wurden neue Rechte vergeben.

4. Der nördlichste Weinberg in Keitum – Auf Sylt steht gleich ein ganzes Weindorf

Genau genommen stehen gleich zwei nördlichste Weinberge auf Sylt. Auf einem der beiden Keitumer Weinberge hat Christian Ress vom Weingut Balthasar Ress den Betrieb in der Hand. Schon 2009 wurden hier auf dem lehmigen Sand drei Hektar Land mit Rivaner- und Solaris-Reben bepflanzt – das Nordseeklima nahe des Wattenmeeres scheint den Trauben gut zu tun und auch der Windschutz durch Bewuchs sowie die Sylter Sonne tragen zum Gedeihen der Pflanzen bei. Es heißt, auf Sylt gebe es bis zu 1700 Stunden Sonne im Jahr – damit muss sich die Nordseeinsel nicht hinter dem Rheingau, wo Balthasar Ress seine ‚Heimat‘-Weinberge hat, nicht verstecken. Das Besondere an den Rebstöcken auf Sylt: An ihnen finden sich Schilder mit eingravierten Namen – die Namen der 555 sogenannten Rebstockpächter.

Der hier geerntete und in einem Sylter Familienbetrieb gekelterte Wein nennt sich Söl’ring - durch den Produktionsschritt auf Sylt sogar mit dem Zusatz Schleswig-Holsteinischer Landwein versehen. Söl’ring ist der Sylter Dialekt und zeigt die Verbundenheit der Rheingauer Winzerfamilie mit der rauen Nordseeinsel. Den ersten Söl’ring gab es 2014 zu kaufen, per Vorbestellung, aber auch in Restaurants in Norddeutschland und im Keitumer EDEKA-Markt.

Der zweite Weinberg, der auf der anderen Seite der Munkmarscher Chaussee nahe der Keitumer Kirche St. Severin liegt, ist sogar noch nördlicher und damit der nördlichste Weinberg Deutschlands. Birgitta Quendler, Olaf Klein und Henning Lehmann betreiben diesen Berg auf fast einem Hektar Land. 2009 wurden die ersten Solaris-Rebstöcke gepflanzt. Der Anbau und die Bewirtschaftung erfolgen rein ökologisch, den Winzern kommt nur Pferdemist an die Rebstöcke. Obwohl der Hang in die Hauptwindrichtung zeigt, gedeihen die Pflanzen, da sie durch einen Schmalspurtrecker mit Fräse klein gehalten werden. Während die Gemeinschaft den Wein bis 2013 mit 215 Litern Ernte noch zu Hause bei Henning Lehmann in Westerland im Keller kelterte, macht dies heute ein befreundeter Winzer mit professionellen Anlagen, aber auch auf der Insel. Der Schleswig-Holsteinische Landwein gedeiht prächtig – eine teure Netzanlage zum Schutz gegen Wildverbiss braucht es aber trotzdem, um die edlen Trauben zu schützen. Der hier geerntete Sölviin (Friesisch: Sylter Wein) hat eine leichte Fruchtsüße, spritzig, und ist auf jeden Fall schön süffig. Feinkost Meyer in Wenningstedt ist einer der größten Abnehmer.

Wer lieber direkt auf den Weinberg als in den Supermarkt geht, kann die Winzerei bei einer geführten Tour zu den Weinbergen kennenlernen. Der Sylter Sommelier Nils Lackner und sein Team gehen zusammen mit ihren Gästen auf einen kulinarisch-kulturellen Spaziergang durch Sylts Weindorf mit den nördlichsten Weinbergen Deutschlands.