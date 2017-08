aktivinsh : Auf Entdeckertour durch die Kieler Innenstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotolia 1 von 1

Unter dem Titel „Kleiner Kiel – Großer Durchbruch“ werden Architektur, Städtebau und Freiräume der Kieler Innenstadt thematisiert. Gemeinsam mit Experten und Interessierten soll sich verschiedenen Themen der Innenstadt-Entwicklung angenähert werden. Der kostenfreie Rundgang startet auf dem Rathausplatz am Rathauseingang um 18 Uhr. Die Veranstaltung ist der Auftakt der Reihe „Kieler Innenstadt neu entdecken“.

Auf dem Spaziergang erörtern Dr. Dankwart Guratzsch, Architekturkritiker aus Frankfurt am Main, und Dr. Johannes Rosenplänter, Leiter des Kieler Stadtarchivs, aktuelle Fragen der baulichen Entwicklung der Kieler Innenstadt. Interessierte können das „Vieraugengespräch“ der beiden Experten live über Kopfhörer miterleben. Dabei folgt das Publikum den beiden Gesprächspartnern durch verschiedene Stadträume. Gemeinsam mit den Experten kann so ein besonderer Blick auf und in die Kieler Innenstadt geworfen werden.

In der Innenstadt laufen jetzt und zukünftig viele öffentliche und private Bauvorhaben. Das Stadtbild wandelt sich und neue Nutzungen können die Innenstadt attraktiver machen. Wie es zukünftig aussehen wird und welcher bau-kulturelle Weg verfolgt werden soll, diskutieren die „Flaneure“ untereinander und gemeinsam mit dem Publikum.

Es werden vergangene, aktuelle und zukünftige Entwicklungen aus der Perspektive der Architekturkritik und der Stadtgeschichte besprochen. In einer anschließenden Diskussion in großer Runde können sich neue Blickwinkel öffnen und verschiedene Aspekte der stadträumlichen Neu-Entwicklung in der Kieler Innenstadt betrachtet werden.

Wer den Innenstadt-Spaziergang mitmachen möchte, meldet sich bis zum 25. August unter kiel@luchterhandt.de oder 040/70708070 an, da die Tonübertragung durch technische Geräte erfolgt. Diese werden vor Beginn ausgegeben. Es können bis zu 80 Personen teilnehmen. Der Weg ist nur eingeschränkt barrierefrei.

von Malin Lindenberg

erstellt am 23.Aug.2017 | 00:00 Uhr