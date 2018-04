Leser-Aktion #aktivinsh : Auf dem Kiteboard zu Hause: Arne Bölts über seine Liebe zum Wasser

2006 wurde er Dritter bei den deutschen Meisterschaften im Freestyle: Seit einer Woche begleitet die sh:z-aktiv-Redaktion den Flensburger Kiter Arne Bölts auf Instagram. Im Interview verrät er, wie er den Wassersport für sich entdeckt hat.

von shz.de

06. April 2018, 04:02 Uhr

sh:z-aktiv-Redaktion: Hallo Arne, wie lief Deine Aktiv-Woche bisher?

Also bis jetzt lief es ganz gut soweit. Ich bin gerade zufällig wieder auf dem Weg zum Kiten. Heute geht es nach Dänemark, diesmal auf die Insel Rømø.

Was steht nächste Woche auf Deinem Plan?

Kommende Woche wird wieder in der Hochschule rangeklotzt und wenn es der Wind zulässt, geht es auf jeden Fall aufs Wasser. Auch ein- oder zweimal Schwimmen wollte ich in meinen Trainingsplan für kommende Woche einbauen.

Seit wie vielen Jahren bist Du als Kitesurfer aktiv?

Das ist eigentlich eine längere Geschichte, aber um sie kurz zu halten: Ich war 13 Jahre alt, hatte Kitesurfen das erste Mal gesehen und wollte unbedingt damit beginnen. Für mich stellte es eine Kombination aus Gleitschirmfliegen und Segeln dar. Da ich zuvor lange gesegelt bin, habe ich meine Liebe für das Wasser entdeckt und wollte es seitdem nicht mehr missen. So kam es dazu, dass ich im Frühjahr 2007 auf Fehmarn gemeinsam mit meinem Vater einen Kitekurs belegt habe. Ich hatte ein halbes Jahr zuvor bereits begonnen die ersten Handelpasses zu üben, indem ich mir eine Kitebar gebaut und diese an einem Baum befestigt habe. Man kann also sagen, dass ich von Beginn an sehr motiviert war!

Die Fotos von Arnes Aktiv-Wochen findet man auf Instagram im Profil „shz_aktiv_redaktion“ oder unter dem Hashtag „aktivinsh“.