aktivinsh : Am Wochenende: Pferde- und in Jahrmarkt in Tönning

Foto: Tourist-Information Tönning

Sie sind die Namensgeber des Tönninger Peermarkts und um sie dreht sich hier beinahe alles: die Pferde. Sie sind Mädchentraum, Freizeitpartner und für viele Besucher das wohl schönste Hobby der Welt. Unter den alten Bäumen im Schlosspark bieten zahlreiche Pferdehändler aus der Region am Sonntag, den 20. August, ihre Tiere zum Kauf an. Dabei wird der Kaufvertrag ganz nach alter Tradition per Handschlag besiegelt. Nebenan präsentieren sich an diversen Ständen Hersteller und Verkäufer für Pferdezubehör.

Traktoren, Magie, Musik und Feuerwerk

Auch wer nicht mit der Absicht herkommt, den Markt samt Pferd wieder zu verlassen, findet auf dem 27. Tönninger Peermarkt jede Menge Abwechslung und Attraktionen. PS statt Pferde gibt es im Schlosspark nämlich auch: „Fast 20 Traktoren sind angemeldet, allein oder als Gespann“, sagt Schausteller Lars Clausen. „Die Besucher dürfen sich auf echte Schmuckstücke aller Marken aus vielen Jahrzehnten freuen.“

Auf der Showbühne präsentiert der Experimentalmagier Thorsten Dankworth ein faszinierendes Programm: weibliche Intuition, Gedankenlesen, Lügner enttarnen. Alles Quatsch? Nicht für Thorsten Dankworth. Er bietet den Besuchern des Peermarkts Erlebnisse an der Grenze zwischen dem Faktischen, dem Möglichen und dem eben noch Denkbaren. Musikalisch sorgen der Tönninger Shantychor „Die Eiderenten“, der Rock- und Blues-Musiker Andreas Saager alias „Ansaager“ sowie der „Tö(n)nlein Brilliant“-Chor mit Musik aus den 70er, 80er und 90er Jahren für Unterhaltung.

Traditionell wird der Tönninger Peermarkt bereits zwei Tage zuvor mit dem Jahrmarkt auf dem Marktplatz eingeleitet. Außerdem veranstalten die Schausteller am Sonnabend zu späteren Stunde ein Feuerwerk.

von Ilse Buchwald

erstellt am 16.Aug.2017 | 14:00 Uhr