aktivinsh : Aktiv bei schönem Wetter: Mit dem Fahrrad rund um den Plöner See

Wenn das Wetter sommerlich wird, packt viele Schleswig-Holsteiner das „Fahrrad-Fieber“. Die Fahrradtour rund um den Plöner See ist besonders schön - ob mit oder ohne E-Bike und Pedelec.

von Annika Hofmann

18. April 2018, 09:45 Uhr

Manchmal braucht es einen kleinen (elektrischen) Anstoß, um „aktiv in SH“ zu sein. Dass das E-Bike dabei hilft, längere und anstrengendere Strecken zu bewältigen, hat einen entscheidenden Vorteil: Wer weiter fährt, sieht mehr vom schönen Bundesland zwischen den Meeren. Dabei muss es nicht gleich die gesamte Länge des Nord-Ostsee-Kanals sein. Gerade für Anfänger, die das E-Bike erst einmal ausprobieren möchten, eignen sich kürzere Strecken. In Teil eins unserer Serie geht es rund um den Plöner See.

Schleswig-Holstein ist hügeliger, als man vielleicht denkt. Nicht nur in Angeln reihen sich seichte Erhebungen wie an einer Perlenkette aneinander - was nicht selten in die Beinmuskeln geht. Dazu kommt der typisch nordische, oftmals starke Wind. Abhilfe schafft ein E-Bike, das den Radler zuweilen wie auf Wolken durch Schleswig-Holsteins grün-gelb-blaue Landschaften trägt. Auch die Holsteinische Schweiz trägt ihren Namen nicht umsonst - und verspricht eine anspruchsvolle Strecke mit vielen seichten Steigungen. Die erste Tour führt von Plön über Bosau, Nehmten und Dersau zurück nach Plön. Sie erstreckt sich über 36 Kilometer.

Rund um den See als Einstieg

Rund um den Großen Plöner See hält sich die Steigung in Grenzen. Hier sind eher kurze Anstiege zu verzeichnen - perfekt, um eine Tour mit dem E-Bike auszuprobieren, ohne zwischendurch laden zu müssen. Bei dieser Seeumrundung macht das Radeln nicht nur Spaß, sondern bietet auch Ruhe und Erholung für die Seele. Start ist am Bahnhof in Plön. Gleich zwei Ausleihstationen sind fußläufig in etwa zehn Minuten vom Bahnhof aus erreichbar. Zunächst geht es in Richtung Süden bis zum Campingpark Gut Ruhleben. Von hier aus bietet sich ein schöner Ausblick über den See und das Plöner Schloss, das auf der anderen Seite des Wassers in seinem weißen Glanz erstrahlt.

Auf der weiteren Tour bis Bosau bleibt der Vierer See links und der Bischofssee rechts liegen. Bis hierhin sind es knapp 10 Kilometer, die dank E-Bike schnell überwunden sind. Bosau liegt inmitten der Holsteinischen Schweiz und wird auch als „Die Perle am Großen Plöner See“ bezeichnet. Zur Abkühlung im Sommer gibt es hier einen Badestrand sowie ein kleines Warder - eine kleine Insel, die zu Fuß in 1,5 Kilometern umrundet werden kann. Dank E-Bike sollten noch genügend Reserven vorhanden sein, um die Flora und Fauna dieser Halbinsel ausgiebig zu erkunden.

Foto: olleaugust, Pixabay

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke

Nach weiteren 10,5 Kilometern werden die E-Biker mit dem Anblick des Herrenhauses Gut Nehmten belohnt. Über Sepel geht es daraufhin direkt nach Dersau, ein weiteres Örtchen am See, das sich auf einer Halbinsel befindet. Besonders die 250 Jahre alte Lindenallee lockt die Besucher. Noch 4,5 Kilometer sind es nun bis zum Schloss Ascheberg, das derzeit als Jugenderholungs- und Freizeitstätte dient. Direkt darauf folgt schon gleich der Naturerlebnisraum Koppelberg mit Aussichtsplattform, Vogelbeobachtungshaus, Badestelle und einer kleinen Kirchenbank am Seeufer. Wer ein letztes Mal verschnauft hat, bewältigt die letzten Kilometer zurück bis zum Bahnhof Plön auch ohne Antrieb. Hier angekommen, ist die Route von insgesamt 36 Kilometern geschafft.

Informationen zu Ladestationen

Die größte Steigung der Tour von knapp 80 Metern befindet sich bei Nehmten, ist aber mit dem E-Bike kein Problem. Mit vollgeladenem Akku sollte die Tour auch bei häufiger Nutzung des Antriebs ohne erneutes Laden machbar sein. Falls wider Erwarten doch der Saft ausgehen sollte, ist eine Ladestation in Bosau vorhanden. Insgesamt ist die Tour eher ruhig und wie für E-Bike-Anfänger gemacht. Für Action sorgen die vielen Badestellen rund um den See.

Foto: fbenedict, Pixabay

Für eine längere Tour schließt die „Holsteinische Schweiz-Radtour“ mit 200 Kilometern Länge durch die hügelige Landschaft der Holsteinischen Schweiz direkt an die kleine Tour an. Hier kommt selbst das E-Bike ins Schwitzen - zahlreiche Ladestationen entlang der Strecke unter anderem in Eutin (Tankstelle), Plön und Preetz sorgen aber dafür, dass es weitergeht.

Wer Geschmack an dem komfortablen Transportmittel gefunden hat, kann sich als nächstes auf einen der längeren Radfernwege wagen. Für Mehrtagestouren gibt es zum Beispiel den Ostseeküsten-Radweg mit rund 440 Kilometern, den Mönchsweg von Glücksstadt bis Fehmarn - circa 340 Kilometer - oder den Elberadweg, der auf 170 Kilometern durch wunderschöne Elblandschaften zwischen Lauenburg und Brunsbüttel führt.