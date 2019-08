Anzeige : 90er Deluxe in Heiligenhafen: Party bei „Stars at the Beach“

Am 17. August geht der musikalische Kurzurlaub in Heiligenhafen mit der 90er Party weiter. Jetzt Tickets sichern!

von shz.de

13. August 2019, 11:45 Uhr

Am Samstag, den 17. August, wird es laut und bunt bei der Konzertreihe „Stars at the Beach“ an der Seebrücke in Heiligenhafen: Bei der Party 90er Deluxe geht kein Besucher ohne Ohrwurm nach Hause. An diesem Abend drückt sich eine stimmgewaltige Bandbreite an Stars dieser kultigen Ära das Mikro in die Hand: So haben bereits Alex Christensen, Blümchen, Bellini und Jenny Berggren from Ace of Base zugesagt, das Publikum leibhaftig und „live on stage“ mit ihren Hits aus dieser fantastischen Zeit zum Tanzen und Mitsingen zu bewegen. Sie sorgen für den richtigen Soundtrack des Abends, direkt an der Ostsee.

Videobotschaft von DJ Alex Christensen an die 90er-Fans:

Dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, darin ist sich Manfred Wohnrade, Geschäftsführer des Tourismus-Service in Heiligenhafen, sicher. Er freut sich auf die Strandparty der ganz besonderen Art. Direkt am Strand, an der Seebrücke, wird eine Bühne aufgebaut und es entsteht eine Konzertfläche, die ca. 4.000 Besuchern unvergessliche Momente schenken wird.

Das Programm von Stars at the Beach 2019 15. August 2019 Wincent Weiss

16. August 2019 Revolverheld

17. August 2019 90er Deluxe

18. August 2019 Mark Forster

Jetzt Tickets für 90er Deluxe sichern

Tickets gibt es ab 29€. Sie sind den sh:z Kundencentern, an vielen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter deinticket.de erhältlich.

Weiterlesen: Wincent Weiss zu Gast in Heiligenhafen: Jetzt Tickets sichern