Open Air : Abenteuer Autokino: Es fahren wieder mehr drauf ab

Rätsel: Wo ist das? Man hat es schön gemütlich, ist aber nicht zu Hause. Man ist mit vielen zusammen, und doch zu zweit allein. Keiner quatscht dazwischen oder versperrt die Sicht. Will man die volle Spannung erleben, muss man vorher Fenster putzen.

von dpa

19. Juli 2018, 15:47 Uhr

Aus manchen Fenstern hängen Füße. Einige Türen sind geöffnet, die meisten geschlossen. Viele Pärchen haben es sich in den parkenden Wagen behaglich eingerichtet. Einige verbringen die Stunden aneinandergeschmiegt im offenen Cabrio. Es ist Sommer in Köln.

Und am Rande der Stadt werden am späten Abend Spannung und Emotionen geboten. Open Air. Im Autokino, das wieder deutlich beliebter wird. Und das in vielerlei Hinsicht anders ist als andere Kinos.

Punkt eins: Wo sonst muss man vor dem Film Fenster putzen? Silas und Annika sind gerade dabei, wischen gründlich und ausgiebig die Windschutzscheibe. Das junge Paar will die Reißzähne der Dinos von «Jurassic World» schließlich messerscharf sehen. Auch viele andere sind in der Abenddämmerung so zu Gange. Die Autokennzeichen zeigen, dass die Besucher auch von weiter her kommen: Bielefeld, Bonn, Euskirchen, Siegen oder Coesfeld.

«Das Autokino hat einen ganz besonderen Charme. Und man sitzt nicht mit irgendwelchen Unbekannten eng aufeinander», sagt Willi (31) aus Jülich. Er freut sich über den lauen Abend, kommt aber auch im Winter - dann mit Wolldecke. «Es ist auch viel intimer, man bleibt schön für sich im geschlossenen Wagen», ergänzt seine Freundin Janina. Kein langer Lulatsch könne einem die Sicht versperren. Weiteres Plus: Die Lautstärke lasse sich nach Wunsch rauf und runter regeln. Bevor es losgeht, erscheint ein Hinweis, welche Frequenz man einschalten soll, um den Ton übers Autoradio zu empfangen.

Bundesweit gibt es laut Filmförderungsanstalt 20 Autokinos - in Essen, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Leipzig oder auf Rügen. Auf manche Areale wie in Köln-Porz passen mehr als 1000 Autos. Die Freiluftkinos - eine US-amerikanische Erfindung aus den 1930er Jahren - sind zwar nur eine Nische in der Branche, aber mit einem stattlichen Zuwachs, erläutert Alfred Holighaus, Präsident der Spio - Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.

Uschi und Holger haben alles dabei: Tochter Jamie (11) und Freundin Glenda liegen schon im Familien-Van auf einer flauschigen Decke im Kofferraum. Die Tür ist hochgeklappt, der Blick auf die XXL-Leinwand frei. Schokolade, Chips, Limo gibt es in rauen Mengen, Kuscheltiere sind an Bord. Vater Holger gibt zu bedenken: «Es ist als Familie nicht nur ein echtes Event, es ist noch dazu viel günstiger, weil wir alles zu Essen und Trinken mitbringen können.»

Seine Frau parkt neben ihm im Cabrio, drinnen der 14-jährige Sohn mit Kumpel. «Es quatscht doch im normalen Kino immer jemand dazwischen oder lacht an der falschen Stelle. Wenn du Pech hast, riecht dein Sitznachbar auch noch streng. Hier ist es viel schöner», findet Mutter Uschi. «Ist eine tolle Sache - nicht nur für Pärchen.»

Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz haben die Kinos 2017 nach Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) deutschlandweit mit gut 122 Millionen Besuchern erwirtschaftet. Der Anteil der Autokinos liegt unter einem Prozent. Aber immerhin 313.445 Besucher steuerten die stark vom Wetter abhängigen Open-Air-Kinos im vergangenen Jahr an. Der Umsatz wuchs um 20,5 Prozent auf gut 2,6 Millionen Euro.

Für viele sei das Auto bloß Gebrauchsgegenstand - und bei denen ziehe dann der Faktor «Sinnlichkeit eines Autokinos» nicht, schildert Holighaus. Die meisten Besucher stellten an den Sound hohe Ansprüche, worauf die Filmtheater mit immer ausgereifteren Systemen reagierten. Die Tonqualität der meisten Autoradios könne da nicht mithalten. «Das Autokino ist nicht das Kino der Zukunft, aber ein Abenteuer.»

Und nirgendwo sonst hat man so viel frische Luft und manchmal den Sternenhimmel beim Filmgucken. Noch eine Besonderheit: Bei der Open-Air-Version sind auch Hunde erlaubt. Offenbar ist das gefragt, denn man sieht eine ganze Menge. Rauchen geht ebenfalls klar. Im Imbiss kann man das übliche Kino-Futter kaufen. Aktuelle Blockbuster werden gezeigt oder auch Klassiker wie «Dirty Dancing».

Auf dem Platz sind Stromanschlüsse angebracht - falls man in der kälteren Jahreszeit mal eine kuschelige Heizdecke braucht. Apropos Kuscheln: Wohl noch immer ein Argument fürs Autokino. «Man ist schön ungestört zu zweit und kann ein ganz besonderes Erlebnis draus machen», sagt Elektroinstallateur Ralf und schaut seiner Begleitung tief in die Augen. «So romantisch», seufzt die junge Dame aus Bergheim. «Einmal im Leben muss man das erleben.»