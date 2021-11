„Im Spiegelsaal“ : Warum fotografieren wir uns ständig selbst?

Mit ihren Comics hinterfragt Liv Strömquist vieles in unserer Gesellschaft. In ihrem neuen Band sucht sie Erklärungen, warum viele Menschen so gerne Selfies machen - und weshalb Schneewittchens Stiefmutter vielleicht doch gute Argumente hatte.

Berlin | Beim Blick in den Spiegel haben sich das wohl viele Menschen schon gefragt: Sehe ich eigentlich gut aus? Mancher kann den Gedanken dann wegwischen, andere bemühen sich, ihrem Ziel näher zu kommen. Die schwedische Autorin Liv Strömquist schaut nun in einem neuen Comic auf unsere Eitelkeiten. „Im Spiegelsaal“ fragt zum Beispiel, warum Menschen so gerne ...

