Tipps für SH und HH : Veranstaltungen im Norden: Das Kulturfestival Schleswig-Holstein geht online

Von Flensburg nach Hamburg, von Kiel nach Heide. Diese Veranstaltungen finden in den kommenden Tagen in SH und HH statt.

Flensburg | Die Kultur-Modellprojekte stehen fest! Ab Montag, den 19.4. dürfen 13 Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein mit wissenschaftlicher Begleitung wieder öffnen. Öffnen heißt aber teilweise zunächst Vorbereitungen treffen, um in ein paar Wochen die Türen für Publikum aufzumachen. Weiterlesen: Diese 13 Kultur-Modellprojekte starten am Montag in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.