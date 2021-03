Ausflugstipps für SH und HH : Veranstaltungen im Norden: Auch in Lübeck machen die Museen auf

Von Flensburg nach Hamburg, von Kiel nach Heide. Diese Veranstaltungen finden in der kommenden Woche in SH und HH statt.

Flensburg | Die Berliner Philharmoniker und das Berliner Ensemble haben es am letzten Wochenende vorgemacht. Vor nicht ganz voll besetzten Haus haben sie gespielt. Bis in Schleswig-Holstein die ersten Bühnen aufmachen dürfen, und sei es nur wie in Berlin als Öffnungsmodelle, sammeln wir hier die Online-Angebote im Musik- und Theaterbereich. Für die jüngeren Schle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.