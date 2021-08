Tattooentfernung : Tattoo soll weg: „Ein Laser ist kein Radiergummi“

Ein Tattoo wird so gestochen, dass es möglichst lange hält. Soll es im Normalfall ja auch. Wenn das Tattoo irgendwann doch verschwinden soll, wird es kniffelig. Welche Methode ist die Beste?

Berlin/Düsseldorf | Es gab Zeiten, in denen Tribal-Tattoos am unteren Rücken tatsächlich „in“ waren. Doch Trends kommen und gehen, auch bei Tattoos. Nach nur ein paar Jahren wurden die populären Tribals als „Arschgeweih“ verhöhnt. Das Problem: Im Gegensatz zu Hüfthosen und bauchfreien Tops konnten die Tattoos, als sie „out“ waren, nicht einfach in der hintersten Ecke ...

