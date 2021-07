Großer US-Designer : „Schuhe sind meine Goldmedaillen“: Stuart Weitzman wird 80

Schon der Vater von Stuart Weitzman besaß eine Schuh-Fabrik. Der Sohn wurde zum Schuh-Designer. Jetzt wird Weitzman 80 Jahre alt, hat sein Unternehmen verkauft - aber weiter unendlich viele Ideen.

New York | Popdiva Beyoncé hat „schon tausend Meilen in seinen wunderschönen Schuhen getanzt“, First Lady Jill Biden forderte mit dem Wort „Vote“ auf seinen Stiefeln zum Wählen auf - und auch Stars wie Herzogin Meghan oder Tennis-Profi Serena Williams tragen Schuhe von Stuart Weitzman. Der US-Designer, der am Donnerstag (29. Juli) 80 Jahre alt wird, hat sich ...

