Rasieren ohne Folgen : Körperpflege: Für Intimrasur nur scharfe Klingen nutzen

Mit der Qualität der Rasierklingen steht und fällt der Rasiererfolg. Eine Regel gegen schmerzhafte Rasierunfälle: Besonders Untenrum nur scharfe Klingen - sonst drohen Abszesse und Furunkel.

Baierbrunn | Für die Intimrasur muss die Klinge scharf sein. So vermeidet man schmerzhafte Entzündungen. „Eine stumpfe Klinge reißt die Haare eher ab, als sie zu kappen“, erklärt die Ulmer Gynäkologin Miriam Deniz in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“ (Ausgabe A10/2021). Dadurch könnten leicht kleine Abszesse oder Furunkel, also Entzündungen unter der Hautoberflä...

