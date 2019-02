Zukunfts-Konferenz „Netzfeld“ : 400 neue Mitglieder auf einen Schlag – Landfrauen überraschen mit einem Handy-Video

Mit neuer Technik zum Erfolg. Der digitale Wandel krempelt ländliche Regionen um – und bietet für das Ehrenamt neue Chancen. Die Landfrauen im Norden leisten Pionierarbeit.

von Marlene Borchardt

02. Februar 2019, 06:26 Uhr

Nordfriesland | Junge Leute zieht es in die Stadt, da ist das Leben digital und aufregend - und das Land bleibt auf der Strecke. Wer das wirklich glaubt, hat noch nie mit Julia Nissen gesprochen - sie warb binnen weniger Tage 400 neue Landfrauen über soziale Medien. Bei der Veranstaltung NETZfeld am 16. Februar in der Globetrotter Lodge in Ascheffel erzählt die Bloggerin von ihrem Erfolg und darüber, wie auch andere Vereine und Institutionen neue Mitglieder anwerben können.

Landfrauen, das klingt nach Kuchenbacken, Apfelernte und Stricken. Tatsächlich sind sie viel mehr als das: „Landfrauen sind der Motor des ländlichen Raums“, sagt Julia Nissen. „Sie vernetzen und schaffen Synergien.“ Die 31-Jährige lebt in Bargum in Nordfriesland, bloggt als „Deichdeern“ und teilt ihre Inhalte auch auf Instagram und Facebook mit insgesamt 15.000 Followern.

Ursprünglich entstand die Verbindung der Landfrauen in der Landwirtschaft, mittlerweile gehören Frauen aus allen Berufen dazu. Deutschlandweit engagieren sich 500.000 Frauen (LandFrauen SH) – nur mit dem Nachwuchs gestaltet es sich komplizierter. Der Verein hat Schwierigkeiten jüngere Frauen für sich zu begeistern. „Das normale Landfrauen Einstiegsalter ist 50+“, sagt Julia Nissen. Und das obwohl die Themen, die die Landfrauen bearbeiten, weiterhin aktuell sind. So kümmern sie sich um gesellschaftliche Teilhabe, organisieren Feste und setzen sich für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen ein.

Neue Wege in der Kommunikation beschreiten

Im vergangenen Frühjahr kam Julia Nissen auf die Idee, junge Frauen in Nordfriesland miteinander zu vernetzen, genauer: Eine Untergruppe der Kreislandfrauen zu gründen. „Das Bedürfnis ist ja da“, sagt sie. Das merke sie über die Fragen auf ihrem Blog und in den sozialen Medien. Besonders Zugezogene hätten es schwer Anschluss zu finden. „In Nordfriesland ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man erst andere junge Frauen kennenlernt, wenn man Kinder hat“, sagt sie. Deshalb wandte sie sich an den Vorstand der Landfrauen in ihrem Ort Bargum. Doch der dicke Landfrauen-Ordner mit einer Anleitung, um junge Frauen anzusprechen, konnte ihr da nicht wirklich weiterhelfen.

Mit einem Instagram-Video vernetzt

Soweit, so analog. Nissen ließ den Ordner liegen, schnappte sich ihr Smartphone und quatschte in die Handy-Kamera, um ihr Vorhaben mit ihrer Netzgemeinde bei Instagram zu teilen. „Wer Bock hat, neue Frauen aus Nordfriesland kennenzulernen und nicht das erste Kind samt Geburtsvorbereitungskurs abwarten möchte, dem verrate ich ein neues Netzwerk: die Jungen Landfrauen NF.“ Und schon einige Wochen später saßen rund 70 junge Frauen gemeinsam in Julias Garten um sich kennenzulernen und Pläne zu schmieden. Schnatternd, knabbernd, Bowle schlürfend und Blumenkränze bindend. Danach tauschten sie sich weiter in einer Facebook-Gruppe aus, blitzschnell fand sich ein Orga-Team, dass dann gemeinsam einen Plan für die Aktivitäten der jungen Frauen erstellte. Mit ihrer Neugründung wirkt sie auch dem Vereinssterben entgegen.

Anna Huber Fotografie

Mittlerweile veranstalten Julia und ihr Team der jungen Landfrauen auch Tanzabende oder Kulturelles. Eingeladen wird via Facebook. Zum Beispiel zu einer Lesung: Erotische Literatur auf platt. Und das finden auch die älteren Landfrauen gut.

Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Schon seit Generationen. Durch den digitalen, demografischen und strukturellen Wandel auf dem Land wird dieser Zusammenhalt allerdings zunehmend infrage gestellt. Auf der NETZfeld-Konferenz wollen wir über die Zukunft des Ehrenamts und des Landlebens reden. Mit interessierten Bürgern, der Politik und echten Experten – von der Feuerwehr bis zu den Landfrauen. Gemeinsam wollen wir in Workshops und mit Vorträgen Lösungen erarbeiten. Technologie kann ein Teil dieser Lösung sein. Eine der Sprecherinnen ist die studierte Agrarwissenschaftlerin und Bloggerin Julia Nissen. Kommen Sie zur NETZfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde und lauschen Sie vier spannenden Impulsvorträgen, lernen in Workshops und Netzwerken sie beim Lunch. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Landlebens gestalten!

