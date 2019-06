Anzeige: Gut Oestergaard : Konzerte inmitten der Natur: Der Sommer in Schleswig-Holstein wird musikalisch

Open-Air oder in der Kulturscheune: Auf dem Gut Oestergaard steht der Sommer im Zeichen von Konzerten. Neun Veranstaltungen laden dazu ein, den Hof direkt an der Ostsee zu besuchen und dem Alltag zu entfliehen.

01. Juni 2019, 04:23 Uhr

Steinberg | Der Sonnenuntergang über den Feldern, die Band auf der Bühne und in der Hand ein kühles Getränk: Auf dem Gut Oestergaard stehen im Sommer tolle Konzerte und Veranstaltungen an. An insgesamt neun Terminen finden auf dem Gut entweder Open-Air oder in der Kulturscheune musikalische Highlights statt. Dabei reicht die Vielfalt an musikalischen Genres von Folk-Rock bis Pop - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Die Übersicht zu allen Veranstaltungen gibt es hier.

Baltic Folk-Rock Party: Tears for Beers live

Das erste kulturelle Highlight findet auf dem Gut Oestergaard bereits am 14. Juni statt. Die Band Tears for Beers kommt nach Steinberg und hat eine Menge alter und neuer Songs im Gepäck. Die Mischung aus modernen Liedern und klassischer Folk-Musik sind das Markenzeichen der Band. Open-Air heizt die Band auf der Baltic Folk-Rock Party den Gästen ordentlich ein. Getreu dem Motto: Love, Peace & Fischbrötchen. Eigene sowie aktuelle Hits wie „Diamonds“ von Rihanna werden stilvoll mit Heavy Rock Klassikern wie „Nothing else Matter“ oder „Black Betty“ gemixt.

Tears for Beers gehören zu den erfolgreichsten Folk Pop-Rock Acts Norddeutschlands und spielten unter anderem im Vorprogramm der Hooters oder Torfrock. Um bis in die Abendstunden das Konzert genießen zu können, sorgt das Team und der Eventkoch Manfred Weinmann an diesem Tag für das leibliche Wohl!

Die Tickets für das Konzert gibt es für 17 Euro an der Abendkasse, sowie Online und an den Reservix-Vorverkaufsstellen!

Mais-Labyrinth und Oltimer-Treffen

Doch nicht nur der Besuch eines Konzertes ist im Sommer auf dem Gut Oestergaard möglich. Ein gelungener Tag kann auf dem Gut Oestergaard vielfältig sein: An Pfingsten lädt der Hof zum alljährlichen Pfingstmarkt und zum Entdecken vieler regionaler Köstlichkeiten ein.

Ein Ausflug in das angrenzende Mais-Labyrinth sorgt besonders in den Sommerferien für die nötige Portion Spannung und ist ein Spaß für Groß und Klein. Auch das Oldtimer-Treffen, das hier jährlich im Grünen stattfindet, stellt eine tolle Möglichkeit dar, den Hof kennenzulernen. Am letzten Juli-Wochenende ist es in diesem Jahr soweit und Oldtimer-Fans aus der gesamten Region kommen zusammen.



Urlaub auf dem Land: Idyllisch und abwechslungsreich

Wer sich bei den Veranstaltungen in das Gut Oestergaard verliebt und nicht nur während des Konzertes die grüne Oase besuchen möchte, kann hier auch Urlaub machen. Mit Vogelgezwitscher anstelle von Autohupen wach werden. Ein Urlaub auf dem Gut Oestergaard entschleunigt und ist Balsam für die Seele. Ganz egal ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie – auf dem Land findet man sowohl Erholung als auch Abenteuer.

Direkt in Steinberg an der Ostsee gelegen, lädt das historische Gut Oestergaard zum Erkunden ein. Für die kleinen Besucher warten die Hoftiere wie Ponys, Ziegen und Schweine nur darauf, viele Streicheleinheiten zu bekommen.

Eines wird hier schnell deutlich: Dem Trubel und dem Alltag kann man hier schnell entfliehen und sich in die naturbelassene Idylle begeben. Ein Ausflug auf das Land bedeutet aber noch lange keine Nacht im Heu. Auf dem Gut Oestergaard erwartet die Gäste ein hoher Wohnkomfort im Ambiente eines Guthofes. Liebevoll eingerichtete Zimmer und Ferienhäuser warten nur darauf, das Zuhause auf Zeit zu werden. Wer sich nach Erholung und Entspannung sehnt, ist hier definitiv richtig. Ein köstliches Glas Wein am Steg zum idyllischen See ist genau das, was einen gelungenen Tag abrundet.

