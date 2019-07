Meditation im Selbsttest: Teil 2 : Geführte Körperreise zur Entspannung: Arbeit statt Zurücklehnen

shz.de hat Meditation auf verschiedene Arten getestet – darunter eine angepasste Entspannungsmethode einer Expertin.

Achtsamkeit und „Focusing“ liegen im Trend wie nie zuvor. Ruhe finden, konzentrierter werden, sich selbst finden – so lauten die Ziele. Meditation verspricht genau das. Welche Meditations-Methode aber ist es wert, in den Alltag eingebaut zu werden? shz.de hat eine angeleitete Meditation bei der ganzheitlichen Gesundheitsberaterin Stepahnie Haye getestet.

Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu richten und in der Situation präsent zu sein, schreibt die Lehrerin und Buchautorin Doris Kirch auf der Seite des Deutschen Fachzentrums für Achtsamkeit. Dabei sei das Ziel, Situationen wertungsfrei anzunehmen und die Gedanken in dem Moment zu bündeln. Achtsamkeit soll unter anderem Stress reduzieren und das Glücklich-Sein fördern, indem der Geist beruhigt wird. Auch das innere Gleichgewicht und die Souveränität in schwierigen Situationen sollen gefördert werden, indem der Zugang zu den eigenen Ressourcen gefunden wird. Achtsamkeit kann durch Meditation gestärkt oder durch das tägliche Verhalten in den Alltag eingebaut werden.

Ein Termin à drei Stunden: Geführte Meditation

Zeitaufwand: mind. eine Sitzung, zwei bis drei Stunden pro Sitzung

Kosten: 80 Euro pro Sitzung

Vorteile: Die Meditation wird maßgeschneidert

Nachteile: Termin, Kosten

Ein bisschen mulmig ist mir, als ich mich auf den Weg zu Stephanie Haye mache. Bei ihr will ich erfahren, wie man professionell meditiert. Vom Vormittag noch bin ich leicht gestresst und angespannt – da passt eine Meditation doch ganz gut.

Es riecht nach leichtem Blütenduft, der Raum ist hell, freundlich, zwei Korbsessel stehen sich gegenüber. Damit ist das Esoterik-Klischee wohl erfüllt, trotzdem fühle mich mich wohl.

Jule-Marie Schoppmeier

Eigentlich wollte ich die Fragen stellen, doch stattdessen werde ich befragt. Auf einem Block notiert Stephanie meine Antworten. Ob es Dinge gibt, die mich in meinem Leben belasten oder stören, fragt sie und wie ich mich selbst einschätze und mit gewissen Situationen umgehe. Schnell scheint sie eine Einschätzung zu haben:

Ich erkenne bei dir eine Tendenz zur Hypersensibilität oder Misophonie, wurde das schon einmal diagnostiziert? Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Ein wenig verwirrt verneine ich. Wozu sie diese Informationen benötigt, frage ich sie. Das gehört zu der Vorarbeit der Meditation, erklärt sie mir. Jedes Mal, wenn ein neuer Klient kommt, stellt sie Fragen im Voraus und erarbeitet daraus unterschiedliche „Themenfelder“. Gemeinsam mit dem Klienten wird dann ein Themenfeld ausgesucht, auf das die Meditation individuell Bezug nimmt.

Zu jedem meiner „negativen Glaubenssätze“ formulieren wir nun eine positive Suggestion. „Ab sofort möchte ich Geräusche entspannter wahrnehmen“. In den Sätzen darf keine Verneinung vorhanden sein, denn das Unterbewusstsein erkennt diese nicht. Das Beispiel: „Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten!“ kennen Sie. Stephanie Haye erklärt:

Das Unterbewusstsein ist unser Autopilot, das uns steuert und deshalb unglaublich viel Macht hat. Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

In der Meditation will sie mein Unterbewusstsein so programmieren, dass es selbst beginnt, in die richtige Richtung zu arbeiten. Haye meint:

Man säht einen Samen, den man in den folgenden Tagen gießen muss, damit eine Pflanze daraus wächst. Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Üben, üben, üben und wiederholen heißt das für mich. Ich darf mir aussuchen, ob ich lieber liegen oder sitzen möchte. Entspannt genug, um liegen zu können, bin ich noch nicht. Stephanie Haye respektiert das und ich darf im Sitzen meditieren. Die Beine überkreuzen darf ich dabei allerdings nicht und meine Handflächen müssen nach oben zeigen:

Du empfängst ja etwas, deshalb müssen deine Handflächen offen sein. Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Ich empfinde das Sitzen zwar als unangenehm, gewöhne mich dann aber daran. Stephanie Haye sitzt mir währenddessen gegenüber.

Nachdem ich meine Augen geschlossen habe, schaltet sie die Musik ein. Beruhigende Klänge, die ich auch schon aus meinen Meditationsvideos von Youtube kenne. Das war meine Entscheidung, ich hätte auch ohne Musik meditieren können. Merkwürdig, denn ich komme mir beobachtet vor. Die ersten Minuten kann ich mich kaum auf etwas anderes konzentrieren.

Dann beginnt sie mit einer „Körperreise“, wie sie mir später erklärt. Diese hat sie eigens für mich ausgewählt. Beginnend in den Fußspitzen geht sie über die Beine bis in meinen Oberkörper, Körperteil für Körperteil soll sich entspannen. Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass Körperteile, die laut Körperreise eigentlich schon längst entspannt sein sollten, wieder angespannt sind. Irgendwann lasse ich mich aber darauf ein und bin mit meinen Gedanken nicht mehr in dem Raum.

Als ich die Augen wieder öffnen darf, habe ich das Zeitgefühl verloren. Ich schätze die Meditation auf maximal zehn Minuten, Frau Haye ist überzeugt, dass diese mindestens zwanzig bis dreißig Minuten gedauert hat. Auch fragt sie mich, ob ich die beiden vorbeifahrenden Autos bemerkt hätte. Nein. Ein bisschen wundert mich das, besonders durch meine hohe Sensibilität gegenüber Geräuschen hätte ich die Autos bemerken sollen.

Das zeigt, wie tief du in der Meditation warst! Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

sagt Stephanie Haye und lächelt.

In den nächsten Tagen fragt mich Frau Haye, ob ich bereits einen Unterschied in meiner Geräuschwahrnehmung bemerke. Leider noch nicht. Aber das wäre ja auch zu einfach gewesen.

Man kann nicht immer einen Soforteffekt erwarten, obwohl das absolut nicht ausgeschlossen ist. Manchmal benötigt es aber auch drei Sitzungen. Das ist natürlich individuell. Stephanie Haye, ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Mit etwa 80 Euro pro Sitzung ist die geführte Meditation zwar die teuerste, aber dafür mehr, als nur eine Anleitung zur Entspannung. Das Vorgespräch gleicht einer Therapiesitzung, Problemfelder werden gemeinsam aufgedeckt und kleine Alltagsstörungen dort eingeordnet.

Stephanie Haye erzählt mir später, dass sie während der Meditation darauf geachtet habe, wann mein Atem ruhiger wurde, um dann erst die Sätze, die an mein Unterbewusstsein gerichtet waren, auszusprechen. Das soll die Wirkung erhöhen.

Auch hier ist die Hürde, sich darauf einzulassen und gewillt zu sein, an sich zu arbeiten. Mit drei Stunden Sitzung ist der Preis gerechtfertigt. Entspannung steht dabei gar nicht an erster Stelle. Stattdessen werden Problemfelder aufgearbeitet. Das bedeutet Arbeit, statt Zurücklehnen.