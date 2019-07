ANZEIGE: 90er-Stars live in Husum : Jetzt Tickets gewinnen: 90er Deluxe in Husum

Am Samstag ist es endlich soweit: Die "90er Deluxe Party" steigt im Rahmen des Nospa Open-Airs in Husum. Jetzt 10x2 Last-Minute-Tickets gewinnen!

11. Juli 2019, 20:04 Uhr

Am 13.07.19 ist es endlich soweit. Die "90er Deluxe Party" steigt im Rahmen des Nospa Husum Open-Airs auf dem Messegelände am Nordsee-Congress-Centrum (NCC) in Husum.

Das Besondere daran: Hier kommt die Musik nicht nur vom Plattenteller, denn mit dabei sind die leibhaftigen Stars dieser fantastischen Ära und performen live auf der Bühne.

So haben Alex Christensen, Culture Beat, East 17, Dr. Alban, Layzee fka. Mr. President, Captain Jack, Wighfield, Rednex, Milli Vanilli und Natascha Wright (Ex-La Bouche) zugesagt, das Publikum live on stage mit ihren Ohrwürmern zum Tanzen und Mitsingen zu bewegen.

Das Programm der "90er Deluxe Party"

12.00 Uhr Einlass

13.00 Uhr Captain Jack

14.00 Uhr Natascha Wright (“La Bouche”)

15.00 Uhr Whigfield

16.00 Uhr Milli Vanilli

17.00 Uhr Mr. President

18.00 Uhr Dr. Alban

19.00 Uhr East 17

20.00 Uhr Rednex

21.00 Uhr Alex Christensen

22.30 Uhr Culture Beat



Zwischendurch versorgt "DJ Nine Dice" das Publikum mit bestem 90er-Sound.

Jetzt Last-Minute-Tickets für "90er Deluxe" gewinnen!

Exklusiv für die "90er Deluxe Party" am Sonnabend, dem 13. Juli, verlosen wir 10x2 Tickets. Um teilzunehmen bitte einfach das untenstehende Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück live beim Konzert dabei sein. Die Gewinner werden am Freitag um 15 Uhr benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 16 Jahren.