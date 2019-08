Anzeige: Dr. Klein : Immobilie kaufen ohne Eigenkapital – geht das?

Sven Bargstädt, Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit vom Finanzdienstleister Dr. Klein, erklärt im Interview, wer trotz schmalen Geldbeutels grünes Licht für die Baufinanzierung bekommt.

von Julia Gohde

21. August 2019, 00:02 Uhr

„Bauen war noch nie so günstig“, hört man überall. Grund dafür sind die anhaltend niedrigen Bauzinsen. Bedeutet das auch, man sollte sich jetzt schon um ein Eigenheim bemühen, selbst wenn man noch nicht viel Eigenkapital hat?



Sven Bargstädt: Die Frage ist nicht klar mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, weil es stark auf die individuelle Lebenssituation der Person ankommt, die ein Eigenheim finanzieren möchte. Was man aber generell sagen kann, ist, dass zumindest für die Kaufnebenkosten eigene Mittel vorhanden sein sollten. Diese sind in den letzten Jahren stark gestiegen und können bis zu 15 Prozent des Kaufpreises betragen.

Zu den Nebenkosten gehören zum Beispiel Maklergebühren, Notarkosten oder die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist im bundesweiten Vergleich in Schleswig-Holstein sogar auf dem höchsten Stand. Sven Bargstädt

Generell gilt: Je mehr Eigenkapital man einbringen kann, desto einfacher und günstiger wird die Baufinanzierung. Aber ich möchte nicht pauschal sagen, dass es ohne Eigenkapital gar nicht geht.

Können auch die Nebenkosten mit einem Kredit finanziert werden?

Sven Bargstädt: Es ist schöner und vor allem für den Kunden günstiger, wenn man diese Nebenkosten selbst stemmen kann, also ohne einen Kredit aufzunehmen. Doch selbst wenn das Geld dafür nicht vorhanden ist, ist dies kein absolutes K.-o.-Kriterium. Auch die Nebenkosten können finanziert werden. Hier gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder finanziert die Bank den gesamten Betrag, sprich die Immobilie und die Nebenkosten, oder man geht einen anderen Weg und nimmt zusätzlich zum Hauptdarlehen ein zweites Darlehen nur für die Nebenkosten auf. Das ist zwar nicht der Normalfall, kommt aber immer häufiger vor.

In welchen Lebenssituationen empfehlen Sie Kunden die Baufinanzierung, obwohl wenig Eigenkapital „auf der hohen Kante“ liegt?

Sven Bargstädt: Wenn man über eine Baufinanzierung nachdenkt, sollte man sich zunächst einmal selbst fragen „In welchem Status bin ich gerade?“ Bin ich noch ein junger Berufsanfänger mit geringem Einkommen? Oder habe ich schon erste Wurzeln geschlagen, positive Entwicklungen im Beruf in Aussicht und kann in den nächsten Jahren mit einem wachsendem Einkommen rechnen? Dann stehen die Chancen schon besser. In beiden Fällen sollte man sich einmal unverbindlich ausrechnen lassen, was möglich ist.



Viele Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, was man sich mit wenig oder keinem Eigenkapital leisten kann. Wir bei Dr. Klein bieten eine solche individuelle Beratung an und schätzen für Kunden kostenlos und unverbindlich ein, was überhaupt möglich ist. Sven Bargstädt, Spezialist für Baufinanzierung und Ratenkredit vom Finanzdienstleister Dr. Klein

Und wem raten Sie von der Finanzierung der eigenen vier Wände ab?

Sven Bargstädt: Wem wir abraten und wem nicht, hängt von den individuellen Umständen unserer Kunden ab. Auch wenn wir nur ungern Menschen ohne eine Finanzierungslösung wieder nach Hause schicken: Das gehört zu einer seriösen Beratung dazu. Was sich jeder ausrechnen sollte, unabhängig davon, ob man eine Immobilie allein finanziert oder mit dem Partner zusammen, ist die Höhe des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens. Eine Faustregel besagt, dass man 35% bis maximal 45% dieses Einkommens für das Darlehen inklusive Nebenkosten aufwenden sollte. Wer nur „Spitz auf Knopf“ rechnet und schon bei einer kaputten Waschmaschine in finanzielle Not gerät, wird damit nicht glücklich werden. Es muss also immer möglich sein, die geplante Finanzierung auch durchzuhalten. Wir sprechen unseren Kunden darum immer eine Empfehlung aus, wie viel sie sich leisten können – und raten auch schon einmal zum Häuschen anstatt zum Haus. Manchmal empfehlen wir auch, noch ein paar Jahre zu warten und in dieser Zeit einfach schon einmal die fiktive monatliche Rate auf die hohe Kante zu legen - zum einen, um Eigenkapital anzusparen und zum anderen, um zu sehen, ob die Höhe der Rate wirklich zum eigenen finanziellen Spielraum passt.



Zum Abschluss des Interviews: Worauf sollte man achten, wenn man als Kunde mit wenig Eigenkapital den gesamten Kaufpreis finanziert?

Sven Bargstädt: Nicht nur bei einer 100-Prozent-Finanzierung, sondern für alle Finanzierungssituationen gilt generell: Bitte achten Sie darauf, die Risiken zu minimieren. Das ist zum Beispiel durch eine lange Zinsbindung von bis zu 20 oder 30 Jahren möglich. Eine lange Zinsbindung ist bei uns darum auch Standard, weil sie viel Planungssicherheit bietet. Die zweite Empfehlung ist, die Tilgung nicht zu niedrig zu wählen, sondern bei mindestens zwei Prozent anzusetzen. Diese Tilgungshöhe ist mittlerweile ohnehin bei vielen Banken eine Voraussetzung für die Gewährung der Baufinanzierung. So schützt man sich davor, dass die monatliche Rate ansteigt und nicht mehr bewältigt werden kann, sollten die Zinsen irgendwann wieder in die Höhe gehen.

