Anzeige: KT business solutions : Wenn alte Verträge ins Geld gehen: Besser die eigenen Finanzen optimieren

Eine gute Mitarbeiterbindung kann beim derzeitigen Fachkräftemangel über Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen entscheiden. Durch steuerrechtliche Umstellung des Gehaltes und Anpassungen in der Sozialversicherung kann KT business solutions zusätzliche Leistungen in der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung freischalten und ganz nebenbei dafür sorgen, dass dem Arbeitnehmer bei gleichbleibendem Bruttolohn im Monat durchschnittlich 200 Euro mehr in der Tasche bleiben. Ein Service, für den so mancher Mitarbeiter dankbar ist.