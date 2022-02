Kompostierbar: Darboven darf so nicht werben : Warum Bioplastik und Kaffeekapseln nicht in die Biotonne gehören

Es hört sich verlockend und umweltfreundlich an: Plastiktüten und Kaffeekapseln, die nicht die Umwelt belasten, sondern kompostierbar sind. Der Konzern Darboven muss dieses Versprechen nun hinsichtlich seiner Kapseln aus dem Marketing streichen. Das sind die Gründe – und in diese Tonne gehören Kapseln und Co.

6,5 Gramm Kaffee, vier Gramm Verpackung – diese Rechnung macht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf, wenn es um die kleinen Kaffeekapseln geht, die in vielen Haushalten morgens in der Kaffeemaschine landen. In einer Zeit, in der Verbraucher zunehmend auf die Umweltbilanz ihrer Konsumgüter achten, ist das kein besonders grünes Image. Und doch wurden einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.