Wie lange hüten? : Wann Versicherungsunterlagen in den Müll können

Bei manchen türmen sich die Versicherungsunterlagen zu einem Stapel, bei anderen liegen sie fein säuberlich sortiert im Aktenschrank. Vorschnell die Papiere zu entsorgen, ist zumeist nicht ratsam.

Im Laufe der Jahre kommt so einiges an Versicherungsunterlagen zusammen. Irgendwann stellen sich wohl viele die Frage: Was von all den Papieren weiter aufbewahren, was entsorgen? Dabei gilt ein einfaches Prinzip. „Versicherungsunterlagen sollten grundsätzlich für die Dauer des Versicherungsvertrages aufbewahrt werden“, sagt Peter Schwark vom Gesamtverb...

