Anzeige: VR Bank Schleswig-Mittelholstein : Vor der Kamera statt hinterm Bankschalter: VR Bank setzt Werbekampagne fort

von Julia Gohde

19. März 2022, 00:00 Uhr

Schleswig, Rendsburg | „Geldangelegenheiten sind kompliziert? Nicht mit uns!“ Das ist die Botschaft, die die VR Bank Schleswig-Mittelholstein mit ihrer aktuellen Marketingkampagne vermitteln möchte. Eine widerspenstige Strandmuschel am kleinen Strand von Fahrdorf nahe Schleswig steht im Mittelpunkt des Werbevideos. Wir haben hinter die Kulissen geblickt.

Juliane Holl hat den Dreh raus

Es will ihm einfach nicht gelingen, das Zusammenfalten der Wurf-Strandmuschel. Mit der grauen Wolkenwand und einer steifen Brise im Nacken versucht der Protagonist Thomas minutenlang vergeblich, seinen Nachmittag am Wasser zu beenden und alles wieder zu verstauen, ehe es zu regnen beginnt. Doch die Strandmuschel, deren Aufbau durch das Hochwerfen in die Luft gerade mal eine Sekunde dauert, macht dem bärtigen Mann einen Strich durch die Rechnung. Thomas schafft es auch im zehnten Anlauf nicht, den widerspenstigen Windschutz wieder in seiner Plastikhülle zu verstauen. Der Verzweiflung nahe, bekommt er unerwartete Hilfe – Juliane Holl, Kundenberaterin der VR Bank Schleswig-Mittelholstein, hat den Dreh raus. Mit wenigen gezielten Handgriffen bringt die junge Frau Ordnung in Thomas' Chaos und zeigt: So schwer ist das nicht. Man muss sich nur auskennen.

„Jeder, der schon einmal eine Wurf-Strandmuschel oder ein Wurfzelt wieder zusammenlegen wollte, kennt doch diese Situation. Man flucht, weil man genervt ist und sich insgeheim wünscht, dass jemand, der sich besser damit auskennt, einem diese Aufgabe abnimmt. Und genauso ist es bei Geldangelegenheiten auch“, erklärt Marketing-Mitarbeiter Holger Heurs von der VR Bank Schleswig-Mittelholstein. Das Gefühl, das Thomas am Strand spürt, lässt sich gut auf Bankkunden übertragen, weiß Holger Heurs: „Für viele Menschen ist es schwierig zu entscheiden, wie sie ihr Geld anlegen möchten oder ob sie sich eine Immobilie leisten können. Sie wollen beim Investieren oder Finanzieren an die Hand genommen werden von jemandem, der kompetent ist und einem die Angst nimmt.“ Die Aussage des Videos lautet darum: Wir helfen Ihnen. Wir stehen an Ihrer Seite und kümmern uns darum, dass Ihr Geld gut angelegt ist. Finanzen sind auch wie das Zusammenlegen einer Strandmuschel: nicht kompliziert, sondern ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht und was man dabei beachten muss.

Kalte Temperaturen und Windstille am Drehset

Juliane Holl, die seit 2019 in Kropp Kunden der VR Bank Schleswig-Mittelholstein in allen Finanzfragen berät, stand zum ersten Mal vor der Kamera. Ein detailliertes Drehbuch gab es für sie nicht. Erst am Set wurde besprochen, was genau sie machen soll. „Zu Anfang war ich ein bisschen gespannt, was auf mich zukommt. Aber es hat alles super geklappt! Das Team war super nett und lustig. Als wir fertig waren, habe ich gesagt 'Wenn ihr mich mal wieder braucht, sagt einfach Bescheid'“, lacht Juliane Holl. Dass es nur 7 Grad warm war und – untypisch für Schleswig-Holstein – absolut windstill, merkt man dem Werbeclip und seinen beiden tapferen Darstellern nicht an. Eine Windmaschine sorgte dafür, dass die Haare wehten und die Strandmuschel abhob.

Heurs

Werbekampagne findet sich in Filialen wieder

Offizieller Start der neuen „Bänken-Kampagne“ ist am 19. März. In diesem Zuge stattet die VR Bank Schleswig-Mitteholstein all ihre Filialen mit Plakaten aus, setzt Postings in den sozialen Medien ab. Dort wird ab Mitte April auch zu einer Challenge aufgerufen. Genaueres wird aber jetzt noch nicht verraten.

Die zweite Auflage der Bänken-Kampagne zeigt: Die VR Bank Schleswig-Mittelholstein ist mutig. Sie möchte den Staub an ihrem Image abklopfen, der Regionalbanken beharrlich anhaftet. Die Krawatten haben die Berater schon vor einigen Jahren beiseite gelegt. Auch hat ein Generationswechsel bei den Beratern stattgefunden. Der Wandel ist eingeläutet. „Wir haben in den letzten Jahren unser digitales Beratungsangebot aufgebaut, die Dienstleistungen im Bereich Online Banking weiter optimiert, bieten sichere Banking Apps an und beraten immer häufiger auch per Video. Heutzutage muss man nicht mehr unbedingt in die Filiale kommen. Unsere gesamte Gesellschaft ist digitaler aufgestellt und dem haben auch wir Rechnung getragen“, erklärt der Marketing-Experte. Zwar werde immer noch viel Papier hin und her bewegt, gerade bei Verträgen, aber auch da sei man dran.

Eines ist der VR Bank Schleswig-Mittelholstein bei all den digitalen Angeboten aber wichtig zu betonen: Die individuelle Beratung vor Ort, der persönliche Draht zu den Kunden, ist und bleibt die Stärke der Regionalbank. Das möchte sie auch mit dem Werbespot zum Ausdruck bringen. Man ist nah dran an den Menschen aus der Region und verschanzt sich nicht in einem Elfenbeinturm oder hinter Bildschirmen. „Das Vertrauen zwischen unseren Kundinnen und Kunden und unserem Berater-Team ist es, was uns als Bank auszeichnet“, ist sich Holger Heurs sicher.

VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG: Zahlen und Fakten 13 Filialen gehören zur VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG, dazu kommen 21 weitere SB-Filialen. Hier arbeiten 266 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für rund 68.000 Kunden. Davon sind 27.300 Mitglieder der genossenschaftlich organisierten Bank. Die Bilanzsumme per 31.12.2021 beträgt ca. 1,712 Mrd. Euro. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von Gelting im Norden über Schleswig und Rendsburg bis Aukrug im Süden.

Kontakt VR Bank Schleswig-Mittelholstein

Telefon: 04621 388-0

Link zum Online-Filialfinder

Web: www.vr-sl-mh.de