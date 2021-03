Rechtlich absichern : Vorsorgevollmacht: Wichtige Regelungen für den Ernstfall

Die Corona-Pandemie hat es uns vor Augen geführt: Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Was, wenn wir uns nicht mehr selbst um wichtige Dinge kümmern können? Eine Vorsorgevollmacht hilft.

Kiel | In guten Zeiten denken wir selten daran, dass ein selbstbestimmtes Leben nicht selbstverständlich ist. Ein Unfall, eine schwere Krankheit - und plötzlich können wir die wichtigen Dinge des Alltags nicht mehr selbst in die Hand nehmen. Eine Vorsorgevollmacht kann helfen, sich rechtlich abzusichern. „Die Corona-Pandemie hat an den Inhalten einer Voll...

