Facebook-Konkurrenten : StudiVZ und MeinVZ werden abgeschaltet: Ein letztes Mal Gruscheln

Es gab Zeiten, in denen StudiVZ in Deutschland mehr Nutzer hatte als Facebook. Das ist lange her. Nun soll der Dino unter den sozialen Netzwerken abgeschaltet werden. Das müsse die letzten „Gruschler“ jetzt wissen.

Wer in den späten Nullerjahren immer „up to date“ sein wollte, der kam in Deutschland nicht an StudiVZ, SchülerVZ und MeinVZ vorbei. Mit den 2005, 2007 und 2008 gegründeten Plattformen begann hierzulande die Ära der sozialen Netzwerke. Hier konnten Nutzer Kontakte knüpfen, ihre Freunde virtuell herzen (grüßen + kuscheln = „gruscheln“) und Informationen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.