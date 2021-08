Anzeige: Volksbank Wedel : Sommerfest zur Filialeröffnung in der Bahnhofstraße

Am Samstag, den 14. August eröffnet die Volksbank Wedel ihren Filialneubau in der Bahnhofstraße 13.

13. August 2021, 00:01 Uhr

Mit der Eröffnung kehrt das Filialteam nach dreijähriger Bauzeit an ihren ursprünglichen Standort zurück. Das kombinierte Geschäfts- und Wohnhaus in bester Innenstadtlage wird durch den Vorstand der Hamburger Volksbank sowie Bürgermeister Niels Schmidt offiziell seiner Bestimmung übergeben. Kunden, Nachbarn und Geschäftsfreunde sind herzlich eingeladen.

Der Neubau war eine von langer Hand geplante Entscheidung, bei der die Bedürfnisse der Wedeler Kunden ebenso einbezogen wurden wie stadtplanerische Aspekte. So wurde das ursprüngliche Gebäude aus dem Jahr 1957 im Jahr 2019 vollständig abgerissen. Auf gleicher Grundstücksfläche ist ein komplexer Neubau entstanden, der Platz für eine helle und transparente Filiale inklusive einer Schließfachanlage nach neuesten Standards bietet, sowie für sechs Mietwohnungen zwischen 67 und 85 qm und einer weiteren Gewerbeeinheit.

Der beste Grund zu feiern

Wir freuen uns sehr, dass wir nach langer Bauzeit an unseren ursprünglichen Standort zurückkehren und unsere neue Filiale zusammen mit unseren Kunden und Nachbarn einweihen. Das ist der beste Grund zu feiern – wir laden alle Wedeler herzlich ein und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Filialleiter Ulrich Reimann

Während weniger Kunden für alltägliche Bankgeschäfte in die Filiale kommen, die sie schnell und selbständig erledigen können, stand für den neuen Standort die Frage im Zentrum, was eine neue Filiale für die qualifizierte persönliche Beratung attraktiv macht. Dazu gehören vier digital ausgestattete Besprechungsräume mit der Möglichkeit für Videoberatung und ausreichend Platz für eine Kinderspielecke. Das Mitarbeiterteam in Wedel setzt sich aus persönlichen Beratern, Experten zu Fachthemen und weiteren Spezialisten aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe für alle finanziellen Angelegenheiten von der Vermögensberatung, über Baufinanzierungs- und Versicherungsanliegen bis zur umfassenden Firmenkundenbetreuung zusammen. Das Motto: Alles aus einer Hand – jederzeit persönlich oder digital zugeschaltet vor Ort.

Feiern und gewinnen

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung führt das Team Wedel ihre Gäste gern durch die neuen Räumlichkeiten. Während eines entspannten Sommerfests mit einem Spiel- und Bastelangebot für Kinder, alkoholfreien Cocktails, Eis und Grill-Spezialitäten, bietet die Teilnahme am Spiel „Hamvoboly“ attraktive Gewinnchancen, wie zum Beispiel ein Wochenende in einem Baumhotel für zwei Personen in Strandnähe oder Restaurantgutscheine zur Unterstützung der Wedeler Gastronomie.