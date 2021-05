Vorsicht, Falle! : Ruft die Polizei wirklich von der 110 aus an?

Betrüger nutzen gerne das Telefon, um an sensible Daten von Bankkunden zu kommen. Die Technik hilft ihnen mitunter dabei: Im Display der Angerufenen erscheinen oft falsche Nummern.

Frankfurt/Main | Es gibt keinen Trick, den es nicht gibt. Kriminelle geben sich am Telefon auch mal als Polizisten aus. Ihr Ziel: Sie wollen an persönliche Informationen wie Kontonummern und PINs oder an Zahlungskarten gelangen. Das Problem: Angerufene können das nicht immer sofort erkennen, berichtet das Internetportal kartensicherheit.de. Denn durch eine technisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.