Finanzaufsicht : Prämiensparen: Bafin stellt sich auf Seite der Sparer

Prämiensparverträge waren bei Kunden und Bankberatern lange beliebt. Mittlerweile sind die Verträge wegen falscher Zinsklauseln zu einem Problem geworden. Selbst die Finanzaufsicht ist auf Seite der Kunden.

Bonn/Leipzig/Stuttgart | Mit langfristigen Verträgen ist das so eine Sache. Was sich im Moment gut anhört, kann in der Zukunft ein schlechtes Geschäft werden. So wie bei den Prämiensparverträgen. Um Kunden lange an sich zu binden, versprachen Banken und Sparkassen ihnen vor Jahren gute Zinsen. Häufiger Clou: Je länger der Vertrag läuft, desto höher die zusätzliche Zinsprämie....

