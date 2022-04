Teure Neukundentarife : Plötzliche Kündigungen: Was Strom- und Gaskunden jetzt wissen müssen

Viele Energie-Verbraucher müssen derzeit zu höheren Kosten in einen Neukundentarif von Grundversorgern wechseln. Wir erklären, was es dabei zu beachten gilt.

Auf dem Energiemarkt geht es momentan sehr turbulent zu, Strom und Gas haben sich massiv verteuert. Aufgrund der Entwicklungen geraten viele Verbraucher in Not, weil vor allem einige Billiganbieter derzeit ihre Lieferverträge aufkündigen. Hier erfahren Sie, wie die Rechtslage ist und wie Sie mit der Situation umgehen. Was ist die aktuelle Situation? Vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.