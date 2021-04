Anzeige: Itzehoer Aktien Club : Pleite der Greensill-Bank: Aktienexperte Jörg Wiechmann über die Opfer der Zins-Falle

Jeden Monat schreibt Jörg Wiechmann in der sh:z Börsenkolumne über aktuelle Entwicklungen auf dem Aktienmarkt und der Welt.

Avatar_shz von shz.de

03. April 2021, 00:01 Uhr

Itzehoe | Vor Strafzinsen sind auch Privatanleger mit einem mittleren Vermögen nicht geschützt. Warum das Vermögen auf dem Bankkonto nicht nur durch die Inflationsrate schrumpft, beschreibt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC), ausführlich in seiner aktuellen sh:z Börsenkolumne.

Jörg Wiechmann: „Die Opfer der Zins-Falle“

Was verbindet die Städte Hamburg, Düsseldorf, Bremen, Monheim und Omaha? Sie alle haben einen Bezug zur aktuellen Pleite der Greensill-Bank, die derzeit Schlagzeilen macht. Eine Pleite, die Zins-Anlegern eine Warnung sein sollte.

Doch der Reihe nach: Seit Jahren kämpfen deutsche Sparer gegen Null- und um sich greifende Strafzinsen. Erst im Februar berichteten Medien, dass die privaten Ersparnisse der Deutschen erstmals überhaupt im Schnitt mit einer Rate von unter Null verzinst werden. Immer öfter sind auch Privatanleger bereits mit mittleren Ersparnissen betroffen: Deutschlands größte Sparkasse, die Hamburger Sparkasse, hat jüngst angekündigt, ab Mai auch von Privaten einen Strafzins von -0,5 Prozent zu kassieren. Und das nicht wie bisher erst ab 500.000 Euro, sondern bereits ab 50.000 Euro Guthaben.

Den Negativrekord aber stellt seit kurzem die Düsseldorfer PSD-Bank auf: Sie verlangt bis zu -1% Strafzins. Rechnet man die Inflationsrate von aktuell rund 1,5 Prozent pro Jahr hinzu, verlieren Zins-Sparer derzeit Jahr für Jahr 2 bis 3 Prozent ihres Vermögens. Das treibt immer mehr Anleger zur Suche nach Alternativen. Wer will schon sehenden Auges in den kommenden 10 Jahren ein Viertel seines sauer Ersparten verlieren? Gut, dass die Suche nach attraktiveren Zinsangeboten dank spezieller Zins-Vergleichsportale im Internet kinderleicht ist.

Dumm nur, dass offenbar ausgerechnet die führenden Portale wie „Weltsparen“ und „Zinspilot“ die Anleger an die Bremer Greensill-Bank vermittelt haben. Denn die ist nun pleite. Das konnte auch die Finanzaufsichtsbehörde BaFin nicht verhindern. Genauso wenig, wie zuvor die P&R Container- oder die Wirecard-Pleite. Tausende Anleger bangen darum aktuell in dieser hierzulande wohl größten Bankpleite seit Lehman-Brothers in der Finanzkrise um ihr Erspartes. Erneut zählen nicht nur Privatanleger zu den Opfern. In der Finanzkrise hatten die Landesbanken mit Subprime-Krediten Milliarden verzockt. Diesmal haben zahlreiche Städte und Kommunen Steuergelder bei der Greensill-Bank im Feuer.

Sie haben Interesse an dem Thema Aktien und möchten sich unverbindlich informieren? Lernen Sie die Vorteile des Aktien Clubs und gleich das Experten-Team kennen! Fordern Sie unverbindlich das Infopaket an und Sie erhalten kostenlos ein Buch des bekannten US-amerikanischen Unternehmers und Großinvestors Warren Buffet dazu.

Allein die Stadt Monheim am Rhein hat Medienberichten zufolge rund 38 Millionen Euro bei Greensill angelegt. Aber auch den Kämmerern von Thüringen, Wiesbaden, Osnabrück, Gießen und weiteren Städten drohen jeweils zweistellige Millionenverluste. All das nur, weil sie versucht haben, dem Strafzins zu entkommen und dabei zu Opfern der Zins-Falle wurden. Eigentlich hätten Stadtkämmerer und Privatanleger ihren Blick nur in den mittleren Westen der USA, ins Städtchen Omaha, richten müssen. Von dort kam nämlich erst Anfang März Post vom Super-Investor Warren Buffett: „Zinsanlagen sind derzeit nicht der place-to-be“, so Buffetts Warnung in seinem jährlichen Brief an Investoren.

Zinssparern stünde eine trostlose Zukunft bevor. Sich angesichts des künstlichen Zinstiefs verzweifelt auf die Suche nach höheren Zinsen zu machen und sein Geld dabei auch unsoliden Schuldnern anzuvertrauen, sei keine Lösung, sondern hochriskant. Was Buffett stattdessen empfiehlt bzw. wo er selbst seine Milliarden investiert, erfahren Sie in unserem Depotbericht hier. Dort finden Sie auch ein ausführliches Radio-Interview von mir mit dem Börsenradio zum Thema. Soviel vorweg: Während Zinsanleger die Verlierer von Null- und Strafzins sind, stehen Aktionäre auf der Gewinnerseite. Allerdings sollte auch bei der Anlage in Aktien stets gelten: Zocken verboten!

Jetzt IAC-Mitglied werden!

Sie interessieren sich für eine IAC-Mitgliedschaft und möchten gemeinsam mit dem Aktien Club und über 6.000 Anlegern in internationale Qualitätsaktien investieren? Dann werden Sie jetzt ganz einfach online Club-Mitglied unter www.iac.de/shzon-neumitglied

Experten beantworten alle Fragen rund ums Thema Aktien

Stellen Sie Ihre Fragen zum aktuellen Thema oder allemein zum Gebiet „Aktien“. Diesen Samstag in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr steht ein der Aktien-Experte Jan Bolling unter der Nummer 04821/679380 für alle Fragen bereit. Die kostenlose Telefon-Hotline ist ein spezieller Service des IAC und von sh:z das Medienhaus.

Unverbindlich können Sie auch Ihre Frage in das leere Feld im Formular eingeben. Die Aktienexperten des Itzehoer Aktien Clubs kontaktieren Sie dann persönlich und beantworten Ihre Fragen individuell in einem persönlichen Gespräch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Falls Ihnen das Formular nicht angezeigt werden sollte, bestätigen Sie einfach den Button „Externen Inhalt laden“.