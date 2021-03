Studie : Nutzung von digitalem Banking steigt in Pandemie kräftig

Immer mehr Menschen nutzen das Internet oder Apps für Bankgeschäfte. Im Corona-Jahr 2020 hat sich dieser Trend nochmals beschleunigt, auch weil es immer weniger Bankfilialen gibt.

Frankfurt am Main | Digitales Banking hat in der Corona-Pandemie einen Schub bekommen. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland drei Millionen mehr Menschen als im Vorjahr Bankgeschäfte über das Internet oder eine Banking-App getätigt. Die Zahl der Nutzer wuchs von 43,8 Millionen auf 46,8 Millionen, zeigt eine am Montag veröffentliche Studie der Direktbank ING Deutsch...

