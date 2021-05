Anzeige : Neuer Partner, weiteres Notariat: So unterstützt STOHEMA in Steuer- und Rechtsfragen

Steuerberater Lasse Carstensen seit dem 01.04. neuer Partner, Rechtsanwalt Christian Hennig seit dem 14.05. auch Notar.

Niebüll | Wenn es ernst wird im Leben, dann freut man sich jemanden an seiner Seite zu wissen, auf den man sich verlassen kann. Jemand, der scheinbar unüberwindbare Hindernisse ganz einfach aus dem Weg räumt. Dem man vertrauen kann. Christian Hennig und Lasse Carstensen sind zwei solcher Menschen. Die beiden Nordfriesen sind Partner bei der Kanzlei STOHEMA in Niebüll. STOHEMA ist in den Bereichen Notariat, Steuer- und Rechtsberatung in sämtlichen Fachgebieten zu Hause. Nach dem Ausscheiden des Steuerberaters Wolfgang Hennig zum 31.03.2021 ist Steuerberater Lasse Carstensen zum 01.04.2021 neuer Partner von STOHEMA geworden.

„In der Steuerberatung betreuen wir Privatmenschen und Betriebe von klein bis groß. Die meisten Mandate kommen aus der Region, aus Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, aber auch aus dem ganzen Bundesland. Regionale Windparks, Gastronomen und Handwerker sind zum Beispiel dabei oder auch dänische Mandanten, da ich auch Dänisch spreche“, erklärt Steuerberater Lasse Carstensen. Er ist in Niebüll aufgewachsen, wo auch der Hauptsitz der Steuer- und Rechtsberater sowie Notare von STOHEMA ist. Im BWL-Studium in Flensburg hat Carstensen festgestellt, dass er ein Faible für Gesetze hat – ein eher ungewöhnliches Interesse für junge Studenten, doch für ihn genau der richtige Weg. Seine Steuerfachausbildung hat er in einem Steuerberateranwärter-Kurs in Kiel absolviert und sich seither an den Wochenenden auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet. „Auf die Arbeit bei STOHEMA, wo ich seit 2016 zuhause bin, freue ich mich jeden Tag“, sagt der Hobby-Handballer mit voller Überzeugung.

Für seine Mandanten fertigt Lasse Carstensen Jahresabschlüsse an, übernimmt die Buchführung, begleitet Selbständige bei der Neugründung ihres Unternehmens und unterstützt sie in allen Fragen zum deutschen Steuerrecht. Persönlich hat sich der 28-Jährige zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung in der Kanzlei weiter voranzutreiben und dem guten Ruf der Kanzlei gerecht zu werden. STOHEMA zählt mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist außer in Niebüll auch auf Sylt vertreten. Für ihn sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die STOHEMA zu etwas Besonderem machen. „Hier wird sich kompetent um jeden Mandanten gekümmert. Wir haben eine hervorragende Altersstruktur im Team, von jung bis alt mindestens einen Steuerberater aus jedem Jahrzehnt. So vereinen wir aktuelles Wissen aus dem Studium mit jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Praxis. Als Partner der Kanzlei sind wir zwar eigenständig, beraten uns aber dennoch auch zwischen den Kollegen“, erklärt der Niebüller.

Rechtsanwalt Christian Hennig ist bereits seit 2017 Partner bei STOHEMA. Nach dem Bestehen der notariellen Fachprüfung ist er nun zum Notar bestellt und vereidigt worden und unterstützt ab sofort mit einem eigenem Notariat den Notarbereich von STOHEMA.

Christian Hennig arbeitet als Rechtsanwalt und Notar in einem ganz anderen Bereich als sein junger Kollege. „Ich hantiere wenig mit Zahlen, sondern löse die rechtlichen Probleme unserer Mandanten“, erklärt der Jurist, der im nordfriesischen Leck aufgewachsen ist. Zugelassener Rechtsanwalt ist Christian Hennig seit Dezember 2016 und seit diesem Monat zusätzlich Notar. „Man wird gestalterischer tätig, worauf ich mich sehr freue. Im Gegensatz zu meiner Rolle als Rechtsanwalt bin ich aber als Notar völlig neutral“, erklärt Hennig den Unterschied und freut sich, nunmehr in beiden Aufgabengebieten zu arbeiten.

Der Rechtsanwalts- und Notarbereich von STOHEMA setzt sich nunmehr aus drei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten – von denen Herr Hennig und Frau Dr. Stodian zusätzlich Notare sind – und sechs Mitarbeiterinnen zusammen. Der Bereich hat sich in den letzten Jahren als selbständiger Teil von STOHEMA neben der Steuerberatung etabliert und deckt nahezu sämtliche Rechtsgebiete ab.

Bei der Frage, warum man der Kanzlei STOHEMA sein Vertrauen schenken sollte, antwortet Hennig: „Wir sind acht Partner mit unterschiedlichen Kompetenzen und haben dazu ein tolles und kompetentes Team von Mitarbeitern. Eine bessere Kombination gibt es nicht.“ Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, mit dem Rechtsanwalt- und Notarbereich bei STOHEMA weiter zu wachsen. „Das, was die Seniorpartner über Jahrzehnte aufgebaut haben, möchten wir festigen und ausbauen, um weiter als kompetenter Partner in der Region zu fungieren“, sagt Hennig zuversichtlich.

