Anzeige : Lüders Immobilien: neue Adresse in Niebüll für das Kaufen, Verkaufen und Finanzieren von Häusern

Torge Lüders aus Risum-Lindholm fasst als selbständiger Immobilien-Makler und Finanzierungs-Vermittler in Nordfriesland Fuß.

von Julia Gohde

24. März 2022, 00:00 Uhr

Niebüll | Torge Lüders hat schon vielen Menschen zu ihrem Eigenheim verholfen – und Hausbesitzern die Aufgabe abgenommen, ihre Immobilie bestmöglich zu verkaufen. Der Familienvater kennt die Branche in Nordfriesland und Umgebung. Nach vielen Jahren als Spezialist für Baufinanzierungen und Immobilienvermittlungen bei regionalen Banken ist Torge Lüders nun den Schritt in die Selbständigkeit gegangen. Seit Januar 2022 ist er in seiner Firma „Lüders Immobilien“ sein eigener Chef. Er bietet gleich zwei Leistungen an: die Vermittlung von Immobilien sowie von Finanzierungen.

„Wenn ein Haus verkauft wird, spielen Emotionen häufig eine große Rolle. Oft liegen Immobilienverkäufe in Veränderungen im beruflichen oder privaten Umfeld begründet – gewollt oder ungewollt. Der Verkauf des Hauses, in dem man selbst viel Zeit verbracht hat, kann sehr emotional sein. Empathie ist somit eine Grundvoraussetzung in diesem Beruf“, weiß Torge Lüders. Der Risum-Lindholmer ist schon seit vielen Jahren im Maklergeschäft tätig. Er vermittelt Immobilien im Auftrag seiner Kunden und übernimmt für sie den Verkauf der eigenen vier Wände. Auch Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus suchen, können sich an ihn wenden und einen konkreten Immobilienwunsch äußern. Kommt dann ein passendes Objekt auf den Markt, gibt Torge Lüders ihnen persönlich Bescheid, ehe er das Angebot für alle sichtbar online stellt.

Storyfischer

Alles aus einer Hand

Was Lüders Immobilien besonders macht, ist, dass Torge Lüders neben der Immobilienvermittlung noch einen weiteren Service anbietet: die freie Finanzierungsvermittlung. Schließlich haben die wenigsten Menschen, die ein Haus bauen oder kaufen wollen, das Geld dafür einfach so parat. Der Kunde bekommt also alles aus einer Hand. Als Bankbetriebswirt kennt Torge Lüders sich in allen Finanzfragen aus. Das, was den meisten Verbrauchern die größten Bauchschmerzen bereitet, fällt ihm nicht schwer. „Aus einem Pool von 400 regionalen und überregionalen Banken suche ich die Finanzierung heraus, die am besten zu den individuellen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden passt. Der beste Zins ist dabei nicht alles. Auch Faktoren wie die Möglichkeit einer Sondertilgung, Nutzung von Fördermöglichkeiten oder die Berücksichtigung einer Wunschrate müssen bei der Auswahl der richtigen Finanzierung beachtet werden“, weiß der Nordfriese. Er selbst hat schon im jungen Alter von Mitte 20 in Risum-Lindholm ein Haus gebaut. Hier lebt er seit zehn Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern.

Dass er sich sowohl mit Bau- und Kauffinanzierungen als auch mit dem Verkauf von Immobilien auskennt, ist für Torge Lüders im umkämpften Immobilienmarkt ein großer Vorteil. „Ich vereine beide Bereiche unter einem Dach“, sagt Lüders. Dazu kommt, dass er sein Geschäftsgebiet, das im Kern Nordfriesland und alles nördlich des Nord-Ostsee-Kanals umfasst, bestens kennt – und die Nordfriesen ihn. Vom Tennisplatz um die Ecke, aus Kindergarten und Schule, von Whiskyverkostungen oder auch vom ein oder anderen Partyschlager. „Ich hatte mal eine Stimmungsband mit zwei guten Freunden“, verrät der sympathische Nordfriese, für den Authentizität und Gespräche auf Augenhöhe mehr wert sind als ein Maßanzug mit Krawatte.

Storyfischer

Bei der Beratung achtet Torge Lüders besonders darauf, auf die Wünsche und Sorgen des Kunden einzugehen. Fachchinesisch lehnt er ab. „Der Kunde muss wirklich verstehen, was er unterschreibt. Das ist mir wichtig. Meine Devise ist es absolut transparent und fair zu sein. Jeder soll wissen, woran er ist. Käufer und Verkäufer sollen stets über alle Schritte informiert sein. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Bei mir wird es nicht passieren, dass ich mich zwei oder gar drei Wochen nicht melde. Ich telefoniere immer mindestens einmal die Woche mit einem Hausverkäufer, um ihn auf den aktuellen Stand zu bringen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Verkäufer mich anruft und fragt, wie es eigentlich so aussieht“, sagt Lüders entschieden. Er sehe sich als Kümmerer. „Wer sich für mich entscheidet, kann und soll sich guten Gewissens zurücklehnen“, verspricht er.

Der Risum-Lindholmer biete sehr gute Konditionen für seine Kunden an, sagt er: „Für die Immobilienvermittlung nehme ich aktuell nur 1,99% Maklercourtage. Die meisten nehmen mindestens 2,98%. Da ich meinen Kostenapparat trotz bester Qualität versuche klein zu halten, gebe ich diese Ersparnis gerne an meine Kunden weiter.“

Storyfischer

Für den Nordfriesen sind die Abwechslung und der Kontakt mit Menschen das Schönste an seinem Beruf. Früher, als er noch Angestellter in der Bank war, sei er viel im Büro gewesen, erzählt Lüders. Heute säße er jeden Tag mit jemand anderem an dessen Küchentisch. „Jeder hat ein anderes Anliegen. Es ist ein tolles Gefühl, dass man den Menschen in schwierigen oder aufregenden Situationen helfen und unterstützen kann. Einen Hausverkauf oder auch eine große Baufinanzierung macht man meist nur einmal im Leben, da ist es besonders wichtig, sein Anliegen in vertrauensvolle Hände zu geben. Viele vergleichen bei der Anschaffung eines neuen Fernsehers oft Modelle und Preise, gehen aber beim Thema Finanzierung oder Hausverkauf direkt zu ihrer Hausbank. Das kann natürlich eine gute Entscheidung sein. Eine bessere wäre es jedoch auch hier Kosten und vor allem Leistungen zu vergleichen. Das Beste: Dies geht jetzt schnell, unkompliziert und kostenfrei bei einem ersten Gespräch mit mir.“

Wer Interesse daran hat, sich von Torge Lüders kostenfrei beraten zu lassen, kann sich einfach telefonisch melden, online einen Beratungstermin vereinbaren oder seine Kontaktdaten im folgenden Formular hinterlassen. (Bitte auf „Externen Inhalt laden“ klicken.) Torge Lüders meldet sich dann kurzfristig.

Kontakt

Lüders Immobilien

Hauptstraße 70

25899 Niebüll

Telefon: 04661 / 6758615

Mobil: 0176 / 32527618



Mail: info@lueders-immo.de

Web: www.lueders-immo.de